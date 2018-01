El PSOE echa en falta que el PMUS hable de la reordenación de buses y de la línea 2

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Lola Ranera ha apuntado este jueves que el diagnóstico para elaborar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible es "un tanto decepcionante", ya que no habla de reordenación de autobuses, de la línea 2 del tranvía o de los aforos de los carriles bici.

En rueda de prensa, Ranera ha criticado el retraso "absolutamente injustificado" a la hora de comenzar a elaborar este nuevo PMUS, así como que después de dos años y medio de demora a ZECle hayan "entrado las prisas", ya que pretenden que en cinco meses se aborde la parte fundamental: el proceso participativo y la fase de propuestas.

Ha considerado que el Gobierno municipal ha tenido "miedo" de tomar decisiones, algo que no solo se circunscribe al área de movilidad, y que la "gran amenaza" es que acabe siendo un plan "muy superficial", que no sea "ambicioso" y no cuente con consenso en un ámbito donde cree que hay muchos lugares comunes.