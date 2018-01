El PP niega que el PMUS recoja la necesidad de otra línea del tranvía

El portavoz municipal del PP en materia de Movilidad, Sebastian Contín, ha asegurado que el diagnóstico de cara al nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) no recoge la necesidad de una línea de tranvía entre el este y el oeste de Zaragoza , según los deseos de los usuarios en días laborables.

Así, ha acusado en rueda de prensa a ZeC de crear un "debate artificial" y de simplificar "sobremanera" parte del contenido de dicho documento y eliminar parte de la información en su explicación a la prensa, lo que ha catalogado como una actuación de "mala fe" para "ocultar carencias".

Contín ha aseverado que el diagnóstico es "demoledor", ya que indica que no se ha integrado el tranvía con los autobuses urbanos o los cercanías, que la ubicación de las paradas de bus es "mejorable" y que es necesaria una reordenación de las líneas.

Asimismo, ha apuntado que la intermodalidad es "muy esporádica" y que estos problemas se han cronificado y tienen consecuencias graves.

Ha denunciado también que no hay un plan de accesibilidad para eliminar barreras arquitectónicas, que no se han hecho grandes esfuerzos y que el informe concluye que las medidas llevadas a cabo han sido "parciales" y no coordinadas entre sí.

Por otro lado, ha puesto de manifiesto el desequilibrio en el acceso al transporte público, lo que probaría el mayor uso del vehículo privado en barrios como Miralbueno o Santa Isabel y, en este sentido, ha insistido en que los zaragozanos dejarán su coche en su domicilio cuando el transporte público sea eficiente y "hoy no lo es".

También ha relatado que las medidas para fomentar el uso de energías limpias han sido pocas y aún queda mucho por hacer y que este es un ámbito en el que "Zaragoza siempre llega tarde y mal", lo que ha ejemplificado en la renovación de la flota de autobuses, ya que cuando en otras ciudades proliferan los buses eléctricos, a Zaragoza empiezan a llegar los híbridos.

Todo ello es, en palabras del concejal popular, consecuencia de centrar todos los esfuerzos en los lugares equivocados y ha instado a rectificar porque "el legado de estos cuatro años no puede ser más carriles bici y más contaminación".

Además, de lo que mejor habla el informe, ha continuado, es de la movilidad peatonal, precisamente lo que menos ha influido la política del Ayuntamiento, mientras que en el resto de aspectos habla de movilidad "ineficiente", "obsoleta" y con tendencias negativas como el aumento de la contaminación o los accidentes.

Por todo ello, Contín ha reclamado a todos los grupos, y especialmente a ZeC, que se aplique "la medicina correcta" y que no se siga hablando de "proyectos políticos que benefician a partidos concretos".

Asimismo, ha considerado que el informe evidencia que "la política de movilidad de la izquierda hasta hoy ha sido un fracaso" y, además, ha supuesto un "despilfarro" de recursos.

Ha hecho un llamamiento, por tanto, a trabajar en lo que pide el documento de diagnóstico: en mejorar la oferta y la gestión del transporte público, en el compromiso ecológico, en la intermodalidad y en la mejora del acceso a los polígonos industriales y centros de trabajo.