Arcosur urge soluciones para sus cuatro puntos negros

El pasado domingo 14 de enero dos turismos colisionaron frontolateralmente en la intersección de las avenidas del 21 de junio de 2009 y del Patio de los Naranjos, en el barrio de Arcosur, que está a día de hoy regulada por una señal de stop. El accidente se saldó con un herido leve, pero no es el primero que se registra en la zona. En 2014, la Asociación de Vecinos Arqueros de Arcosur ya puso en marcha una campaña de sensibilización vial en la que recogieron una gran cantidad de fotografías que los habitantes del barrio publican en las redes sociales para alertar cuando se produce un siniestro.

“Nos solemos confiar de que las vías del barrio son anchas y de que no hay mucha circulación, parece que no va a venir nadie y por ahora no ha habido que lamentar heridos graves, pero tenemos que tener más precaución”, dice el presidente del colectivo vecinal, Raúl Chueca. De este modo, desde la asociación siguen insistiendo en concienciar de que los stops “son semáforos que duran unos segundos. Llegas, te paras, miras y vuelves a emprender la marcha, porque si no se respetan lo que sucede es que hay que semaforizar de verdad”.

Esta medida supondría aumentar los tiempos de espera, así como “la contaminación, porque los vehículos permanecerían más parados hasta que el semáforo se pusiera en verde”, subraya el presidente, pero reitera que si la educación vial no es la adecuada “hay que aplicar medidas más restrictivas para evitar sustos”. A mediados del año pasado los vecinos hicieron una solicitud a Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza para establecer semáforos y reforzar la señalización vial de la zona, tanto horizontal como vertical, pero la respuesta municipal fue que “en ese momento el presupuesto estaba agotado y que se iba a plantear en 2018, y esperamos que así sea”, explica Chueca.