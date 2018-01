¿Se puede hacer investigación excelente en nuestra Universidad?

La investigación de excelencia se juega en una liga global, donde compiten los mejores grupos y el talento es el bien más preciado. En la Champions League, los equipos tratan de tener los mejores jugadores, formándolos (cantera) o arrebatándoselos a sus rivales. En investigación, a menor escala económica, ocurre algo parecido: los mejores reciben ofertas para incorporarse a grupos que desean potenciar su investigación con la experiencia y las ideas de la persona reclutada. Los centros de más éxito son los que tienen más recursos y menos trabas burocráticas para captar talento.

Así las cosas, preguntémonos qué tal nos va al captar investigadores. Respuesta: rematadamente mal. El miércoles, ‘El País’ publicó datos demoledores: en España, ya colista de los países desarrollados en número de investigadores extranjeros (menos del 2%, frente al 27% en el Reino Unido, el 43% de Suiza o el 3,5% de Portugal), la Universidad de Zaragoza (UZ) no llega ni al 1%. Llama la atención, porque la UZ tiene recursos para buscar talento y está bien situada entre las españolas en captación de fondos de investigación, nacionales y europeos. Entonces, ¿por qué? Un par de hechos concretos (hay muchos más) ilustrarán hasta qué punto estamos maniatados:

1.- No podemos, en la práctica, contratar investigadores extranjeros. Les exigimos tener homologado el título (un proceso de meses o años) al firmar el contrato. Ni siquiera podemos contratar investigadores europeos. Tampoco cuando lo hacemos con proyectos pagados con fondos europeos. Sí, es tan absurdo como parece.

2.- No podemos ofertar plazas ‘ad hoc’, como otras universidades, a investigadores excelentes: por ejemplo, casi cualquier investigador que obtenga un proyecto del Consejo Europeo de Investigación (ERC) recibe de inmediato ofertas de otros centros que incluyen, además de contrato indefinido, un ‘paquete de bienvenida’ con laboratorio, investigadores, etc. ¿Son ingenuas esas universidades? No. Reclutar el mejor talento resulta muy rentable y el reclutado paga con creces la inversión hecha en él. Las evidencias son cuantificables e irrefutables.

De acuerdo, no captamos talento fuera. Pero, ¿qué tal lo hacemos con la ‘cantera’ propia? Pues, por desgracia, la perspectiva no es mejor. Más ejemplos:

1.- No podemos ofrecer contratos estables (indefinidos) a nuestros investigadores, sino solo por la duración de un proyecto vigente: los condenamos a encadenar un contrato tras otro. Prueben a pedir una hipoteca en esas condiciones. Parecía abrirse una posibilidad de contratos indefinidos (sin exposición económica, ya que se retenía el importe preciso para finiquitar el contrato, si se llegasen a agotar los fondos), pero se ha malogrado por surrealistas trabas administrativas.

2.- A los investigadores a quienes tenemos encadenando contratos tampoco les permitimos pedir proyectos, ya que suelen durar dos o tres años y sus contratos no llegan a tanto. Esto es malo para todos: la UZ pierde importantes ingresos por los contratos no conseguidos y los investigadores se estancan al no poder dirigir proyectos, algo muy valorado en un currículum científico. Sí, es tan absurdo como parece.

Para qué seguir. En los últimos años hemos perdido, y seguimos perdiendo, investigadores de alto potencial. Se anuncia una y otra vez una plantilla de investigación que ayudaría a resolver esos problemas, pero una y otra vez la vemos desvanecerse. Cuando vuelva a aparecer, volverá a estrellarse contra la pared burocrática.

Volviendo al símil deportivo, para competir en la élite se necesitan muchas cosas: pistas de entrenamiento, material de primera, entrenadores experimentados. Intentamos conseguir todo eso. Pero correríamos mucho más sin esa mochila de piedras que nos hemos puesto en la espalda.