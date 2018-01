El PP exige el arreglo de las jardineras de Gran Vía y Fernando el Católico

Como un ejemplo más de "la falta de capacidad del gobierno de ZEC para resolver incluso problemas sencillos", el portavoz del PP Jorge Azcón ha denunciado esta mañana cómo se acentúa el deterioro de los bulevares del tranvía. Azcón ha recorrido parte de Gran Vía con vecinos de los distritos de Universidad y Centro para comprobar que no se han hecho los cambios prometidos en las jardineras de la traza tranviaria.

"Fue en noviembre de 2015 cuando se puso de manifiesto el problema con los jardines de esta zona. Entonces se talaron decenas de árboles en Gran Vía y Fernando el Católico, y se dijo que se cambiarían las jardineras", ha dicho Azcón. "Hace seis meses se hizo una prueba piloto en una mínima parte y se vendió a bombo y platillo, pero desde entonces nada se ha vuelto a saber del asunto", denuncian los populares, que preguntarán por este asunto al concejal Alberto Cubero en la próxima comisión de Servicios Públicos.

Los vecinos cuentan que existe un proyecto para que Parques y Jardines coloque especies «con abundante floración y valor ornamental» en los 2.764 metros cuadrados de parterres entre Gran Vía y Fernando el Católico. Sin embargo, los trabajos -que supuestamente costeará la sociedad de Los Tranvías- aún no tienen una fecha de comienzo prevista. Van pasando los meses (hasta 26 ya) y en las jardineras continúan las cintas y las piedras blancas que se distribuyen en mantas negras antihierbas. Este experimento de xerojardinería (técnica que trata de minimizar el uso de agua) resultó fallido, como también las mesas para jugar al ajedrez (y cuyos tableros estaban pintados del revés) o los bancos verdes que sí fueron sustituidos hace unos meses por otros nuevos de imitación de madera.

“Los tiempos se dilatan y el Ayuntamiento no hace nada. Hay un equipo de gobierno que es incapaz de llevar a cabo, no ya reformas de grandes avenidas, sino arreglos en un jardín”, ha concluido Azcón, que cree que el problema radica en que “para ZEC hay ciudadanos de primera y de segunda”, y a los de Centro y Universidad –cuyas juntas de distrito no controla- “no se les escucha”.