La defensa solicita la absolución del conductor drogado que mató a un joven zaragozano en Tudela

La Fiscalía y la acusación particular han pedido penas de prisión de entre siete años y medio y nueve para Abel Las Peñas Calvo, el conductor drogado que causó el atropello mortal del joven zaragozano Carlos Pellejero el pasado 16 de abril durante una romería en Tudela. Sin embargo, la defensa acaba de hacer oficial que solicitará la libre absolución del encausado apoyándose en una serie de informes psicológicos y psiquiátricos. Su abogado, Javier Asiain, considera que cuando arrolló al estudiante de Enfermería de La Almozara, de 20 años, y a dos amigas de este, que resultaron heridas, su cliente tenía las facultades anuladas y fue incapaz de reaccionar. De ahí su intención de solicitar en el juicio que se le aplique una eximente completa.

La juez que investiga los hechos cuenta ya con los escritos de calificación de todas las partes, por lo que, concluida la fase de instrucción, solo queda por dictar el auto de apertura de juicio oral. Aunque todavía no hay fecha para la vista, es probable que se celebre antes del verano en Tudela, puesto que hasta allí se desplaza habitualmente un Juzgado de lo Penal de Pamplona. La defensa ha preferido no desvelar su estrategia y en el escrito dirigido a la juez se limita a mostrar su disconformidad con las acusaciones, que atribuyen a Abel Las Peñas, de 29 años, hasta seis delitos. A la hora de dar su versión de lo ocurrido aquella aciaga tarde de domingo, el letrado se remite a lo declarado por el causante del atropello, quien dijo que no fue consciente de que había arrollado con su coche a tres personas.

Para intentar demostrar por qué su cliente no se dio cuenta de lo sucedido, la defensa ha solicitado que se practique en el juicio una extensa prueba pericial. Con el objeto de valorar si el consumo de alcohol y drogas había afectado a sus facultades intelectivas y cognitivas, el abogado propone la declaración del médico forense que lo examinó. Pero en la lista de especialistas que ha pedido que acudan a la vista se incluyen también la psicóloga Gala Velázquez Basterra, el psiquiatra José Martínez Arévalo, así como al jefe de servicio del Instituto Nacional de Toxicología y los cuatro forenses que hicieron la autopsia y el informe sanitario del fallecido.

Nueve meses en prisión