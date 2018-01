El ansiado centro de salud del barrio Jesús, más cerca

El presupuesto del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para 2018 incluye una partida de 100.000 euros que se destinará al futuro ambulatorio. Desde la Asociación de Vecinos Barrio Jesús señalan que el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, “ha rescatado propuestas abandonadas en la pasada legislatura, como el centro de salud de nuestro barrio, aunque esta partida inicial solo sea para redactar el plan funcional y el proyecto”. El colectivo se muestra “muy satisfecho” con la medida, ya que “por fin se podrán solucionar la calidad sanitaria de la zona y los graves problemas que el centro de salud de La Jota ha estado arrastrando hasta ahora”.

El presidente de la AVV, Raúl Gascón, recuerda que se trata de “una reivindicación histórica y necesaria”. En 2008 la DGA pidió al Ayuntamiento de Zaragoza la cesión de una parcela situada en la calle de Mas de la Matas para construir allí el centro, “y todos confiamos en que los trámites administrativos se iban a resolver durante ese año para poder empezar en enero a redactar el proyecto y, a mediados del 2009, iniciar las obras de construcción, pero no fue así”, lamenta Gascón.

Los trámites no comenzaron hasta 2009, con el consiguiente cambio de usos del solar previstos en el Plan General de Ordenación Urbana, ya que en principio estaba destinado a funciones educativas, pero este objetivo no se cumplió finalmente hasta mediados de 2011. Desde esa fecha los vecinos del barrio Jesús han estado esperando la noticia del proyecto de construcción del centro de salud. El retraso de la puesta en marcha de las obras ha generado a lo largo de estos años problemas crecientes en la parcela de Mas de las Matas, “como pasa en cualquier solar que se abandona”, señala Gascón. Hasta 2011 estuvo sin vallar, pero entonces lo cerraron por completo “y hubo que romper la valla para poder entrar con una excavadora y limpiar, ya que el estado era lamentable”, cuentan los vecinos, quienes insisten en que “se seguirán produciendo incidencias” hasta que no se construya sobre el terreno.

El año pasado la partida del centro de salud del barrio Jesús se cayó de los presupuestos del Gobierno, pero Celaya se comprometió a “priorizarla en los próximos ejercicios” ya que era consciente de la falta de espacio en el centro de La Jota, al que son derivados los vecinos de la zona. Desde el colectivo vecinal apuntan que “no hay día que no esté saturado, y más en estas fechas invernales”. En principio, el centro sanitario fue concebido para atender a menos de 20.000 personas y sin embargo “somos más de 35.000 las que acudimos allí”. Gascón recuerda que el barrio Jesús continúa en crecimiento y que a finales de 2018 entrarán a vivir nuevos vecinos, por lo que “habrá que darles un servicio sanitario y si se les deriva a La Jota el colapso ya será completo”.

Los representantes de la asociación vecinal del barrio Jesús tienen previsto solicitar una nueva reunión con el departamento de Sanidad y asegurarse así “de que el año que viene se incluya la partida de construcción del centro, porque está muy bien que este año haya 100.000 euros para la redacción del proyecto, pero lo que queremos es que se materialicen las ideas y nos digan al menos que lo tienen en mente”. Además, esperan conocer lo antes posible las previsiones, plazos y cuál va a ser la dotación en personal para el nuevo centro de salud del barrio Jesús.