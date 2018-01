Juzgado por abusos sexuales a su nieta de 5 años

Los hechos ocurrieron en la noche del 12 al 13 de febrero de 2017 en la vivienda de Zaragoza en la que reside el acusado, su mujer, un hijo de ambos con su respectiva esposa y un bebé de meses, y la pequeña de 5 años. Germán M. F. negó todo y dijo que en ningún momento se acercó a su nieta. "No me siento capaz de hacer una cosa de esas", declaró. Añadió que nunca admitió ante su esposa haber sometido a tocamientos a su nieta.

Sin embargo, su mujer ratificó ante el tribunal lo que ya declaró en su día ante la Policía, que tal y como se lo contó la pequeña y su actitud posterior, era verdad lo ocurrido.

El médico forense que escuchó a la niña durante su declaración en la fase de instrucción también dijo que, aunque no tiene la certeza "absoluta", el relato de la menor tiene "visos de veracidad". "Estaba presente cuando la juez le preguntaba a la niña y su actitud cambió cuando intenté ahondar en la relación con el abuelo. Ya no quiso hablar conmigo", dijo. Su conclusión es que a la pequeña le ha "pasado algo" con su abuelo. "¿Qué? No se puede decir".

El fiscal pide para el acusado cinco años de cárcel y su abogada, la absolución.