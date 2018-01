PSOE e IU pedirán a la Junta Electoral la repetición de las elecciones de Manchones

PSOE e IU van a solicitar a la Junta Electoral Central la nulidad de las elecciones municipales de 2015 y la convocatoria de unos nuevos comicios, tras la condena de 18 meses de multa (1.620 euros) y seis de inhabilitación de sufragio pasivo al alcalde de Manchones, Francisco Pardillos (PAR) por un delito electoral, dictada el pasado lunes por el juzgado de lo penal número 2 de Zaragoza.

El fallo del tribunal, que es firme y no admite recurso, es fruto del acuerdo entre la defensa del regidor local, la Fiscalía y la acusación. Desde IU señalaron ayer que reconoce así que "se produjeron empadronamientos discrecionales de once parientes, amigos y empleados que no residían en el municipio previamente a la contienda electoral".

Francisco Pardillos, que se presentó por el PAR aunque no milita en el partido, reiteró ayer su decisión de dimitir del cargo de alcalde y de consejero en la comarca del Campo de Daroca: "Ambas renuncias están encima de la mesa del secretario".