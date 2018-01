Guía de aparcamientos improvisados de Zaragoza

Según los datos que ha recopilado el Ayuntamiento de Zaragoza, estos párquines improvisados suman 8.249 plazas. Se trata de una cifra significativa, ya que incluso es ligeramente superior a las plazas que regula la zona azul o naranja. Es inferior, sin embargo, a las que caben en los aparcamientos subterráneos (más de 25.000), aunque en este apartado se incluyen las más de 12.000 de los párquines de los centros comerciales.

Los solares usados como aparcamiento se distribuyen por prácticamente toda la ciudad, aunque tienden a ubicarse en barrios periféricos. El Rabal, con 13 solares, y Casablanca y Oliver-Valdefierro, con 12, lideran el ranquin. El único distrito que no aparece en el listado es el Casco Histórico. En el caso de Casablanca, por ejemplo, la mayoría se localizan en Valdespartera, en parcelas que están a la espera de que lleguen los equipamientos públicos previstos.

Se trata de aparcamientos improvisados de todo tipo y condición. Por capacidad, van desde las 626 plazas que se estima que caben en los más de 17.000 metros cuadrados del descampado de la Ronda de Boltaña con la carretera de Huesca, a los siete estacionamientos de un pequeño solar de 180 metros cuadrados entre las calles de Navas de Tolosa y Pablo Sarasate, en Las Delicias.

También es muy variable el estado de conservación y acondicionamiento de los solares. Algunos de ellos tienen el firme en un estado aceptable, y el Ayuntamiento ha llegado a regularizarlos estableciendo badenes como zonas de entrada y salida. Otros, en cambio, son terrenos bacheados donde se acumulan los charcos cuando llueve y en los que los coches corren el riesgo de dejarse los bajos en alguna maniobra.

Además, también hay casos en los que las parcelas no tienen un acceso adecuado, por lo que los coches deben subirse a la acera desde la calzada para poder entrar, con el riesgo que ello supone para los peatones. Aunque aparcar en solares no está específicamente prohibido (a no ser que haya una indicación expresa), la Policía Local sí puede multar a los vehículos que invadan la acera para acceder a ellos.

Otro de los inconvenientes que a menudo presentan es la falta de seguridad. La práctica totalidad están deficientemente iluminados, por lo que en algunos casos dejar el coche por la noche no es una buena idea. Además, hay parcelas en las que se acumulan la basura y los vehículos abandonados.

En los últimos años, el Ayuntamiento se ha decidido a urbanizar algunos de estos solares para que cumplan esta función de aparcamiento de forma ‘oficial’ y en unas condiciones adecuadas. Es el caso de la parcela entre las calles de Zafiro y Rubí de La Paz, las de las calles Baile y Espartidero en Santa Isabel o junto a Kasán en la Margen Izquierda, por ejemplo.