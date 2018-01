Las obras del Mercado Central obligarán a desviar varias procesiones de Semana Santa

Cuando no es el tranvía, son las lluvias y, si no, las obras de reforma del Mercado Central. Sea como fuere, el caso es que las procesiones de Semana Santa no acaban de consolidar sus recorridos y este año, por ejemplo, el del Santo Entierro sufrirá modificaciones. El montaje de la carpa provisional que albergará a los detallistas a partir de marzo dejará intransitable la zona de las Murallas Romanas y, en consecuencia, muchas cofradías ya han buscado alternativas para poder salir a la calle. La semana pasada se reunieron los responsables de la Junta Coordinadora con técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza (incluidos expertos en Movilidad y miembros de la Policía Local) y, aunque aún faltan tres meses para la semana de Pasión, ya se han diseñado los grandes cambios de recorridos que traerá consigo 2018.