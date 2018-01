Torrero-La Paz ha cerrado el 2017 con las obras de la mitad de los presupuestos participativos sin ejecutar

El proceso de valoración de proyectos dentro de dichos presupuestos fue puesto en duda desde los inicios por la Asociación de Vecinos La Paz. En el citado distrito solo participó el 0,75% del censo electoral, y pese “a las advertencias y recomendaciones del tejido asociativo a los responsables municipales sobre las deficiencias del proceso, se siguió con su improvisado curso y con los resultados de la frustración por las expectativas generadas y no cumplidas”, subrayan desde el colectivo vecinal.

Su presidente, Manuel Arnal, señala que les sorprendió especialmente que una de las actuaciones elegidas fuera la del arreglo de la acera del Canal Imperial en el paseo de Tierno Galván, ya que se trataba de “una propuesta a título particular y de elevado coste” a la que se le asignó más del 50% del presupuesto total del distrito. Arnal añade que en un principio la idea era arreglar la margen derecha del Canal, por lo tanto la actuación final aprobada “fue rescatada y reformulada ‘in extremis’ y no responde a ninguna petición ciudadana anterior”.

Antes de que 2017 echara el cierre, lo único que se hizo fue redactar el proyecto técnico de Tierno Galván, que fue aprobado por el Gobierno a mediados de diciembre. Allí se definió que se proyectará la repavimentación de la acera izquierda, incluyendo los pasos de peatones afectados, bordillos, señalización horizontal y vertical y alumbrado público, ya que la zona está bastante deteriorada principalmente por la acción de las raíces de los árboles que se encuentran en las riberas del Canal Imperial.

“Como es evidente no ha dado tiempo de realizar el arreglo y Torrero-La Paz se ha convertido en el distrito que menos ha empleado el dinero de los presupuestos participativos”, lamenta Arnal. Además, el representante vecinal cuenta que “ha habido unos remanentes de más de 8.000 euros que no han sido capaces de reasignarlos a otra partida de las aprobadas”. Los proyectos ejecutados o en proceso son la unión del carril bici del Canal con el del parque Pignatelli y la continuidad del carril de Vía Pignatelli-Tierno Galván, la adecuación de la plaza de la Memoria Histórica, la instalación en el parque de La Paz de aparatos de deporte para mayores y una pista de patinaje, la colocación de paneles informativos en viales públicos con gran tránsito peatonal, la pintura de la señalización de velocidad 30 en las calles del distrito de una sola dirección y el cierre del acceso a Puerto Venecia por la zona de los pinares.

La puesta en marcha del arreglo del paseo de Tierno Galván tendrá que esperar a este año, pero desde la asociación de La Paz explican que “la obra en principio deberá pasar por los presupuestos generales de 2018 para que sea llevada a cabo y no podemos contemplar que la partida asignada se pierda”. Los vecinos insisten en que el estado del embaldosado de las calles no debería solucionarse a través de los presupuestos participativos, sino que tendría que corresponder a un mantenimiento de aceras. “Los presupuestos participativos estaban basados en hacer cosas de demanda ciudadana, la idea no era destinarlos al mantenimiento obligatorio que se debería llevar a cabo en las calles de la ciudad”, recalca Arnal.

Para los próximos presupuestos participativos, “si se da más voz a las mesas de distrito”, apuntan desde la asociación vecinal, quieren recuperar las demandas históricas que se han quedado colgadas. De este modo, su intención es “continuar defendiendo lo que nuestros asociados y vecinos nos piden con actuaciones en beneficio de la calidad de vida del conjunto de los habitantes de Torrero-La Paz”.