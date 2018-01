Más de 6.000 zaragozanos recurren el ICA y convocan una manifestación en febrero

La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) y la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), integradas en la Red de Aguas Públicas de Aragón (RAPA), no han parado de recoger alegaciones pese al ‘parón’ navideño. "Cada día han venido a la sede de la FABZ entre 30 y 40 personas", explica Manuel Arnal, miembro de la Federación.

Esto, unido a las 40.000 personas que no han pagado la primera remesa, evidencia, en su opinión, "el rechazo social y la incomprensión que generan este tipo de impuestos". Tanto es así que a principios de febrero se convocará una manifestación para protestar contra este tributo, que consideran "injusto". Aunque faltan por concretar los últimos detalles, los colectivos prevén que sea el domingo 4. "Esperamos contar con el respaldo de los zaragozanos. Las asambleas celebradas y los recursos recogidos así lo indican", señala Arnal.

La FABZ, explica, ya ha mantenido "contactos" con parte de los grupos parlamentarios. "Se les han proporcionado las líneas que, a nuestro entender, tendrían que marcar el futuro del ICA", aseguró en relación a la reforma del tributo que han acordado el Ejecutivo PSOE-CHA y Podemos, que incluye la creación de una mesa con alcaldes, organizaciones sociales y grupos políticos.

Charlas y mesas informativas

En los próximos días, los colectivos integrados en la RAPA retomarán las charlas barrio por barrio. La primera será este próximo martes en la sede de la asociación de vecinos Tío Jorge, en la calle de Pano y Ruata. También hay programada otra el día 25 en el local de la asociación de vecinos puente de Santiago (Actur).

La intención es implicar a los vecinos de la zona 1 (Margen Izquierda, La Almozara y Casco Histórico), donde se comenzó a girar el recibo el día 2. Se trata de una tercera remesa "muy amplia" que, a buen seguro, se traducirá en un importante número de recursos.

Esto hará que a las mesas que se han instalado hasta ahora en La Paz, San José y Las Fuentes se unan otras en Rosales del Canal, el Actur, el Arrabal y Casetas.

José Ángel Oliván, secretario general de la UCA, confirma que "no se va a rebajar la presión", ya que el malestar social es "evidente". "Nuestras alegaciones no son las únicas. Sabemos que hay gente que las están presentando por su cuenta", añade.

La UCA pretende demostrar que hay "alternativas razonables" al actual modelo del ICA. "El objetivo fundamental es que en Aragón se pague lo mismo que en el resto de España, algo que, en nuestra opinión, no es ninguna utopía", expone Oliván. A la polémica que suscita este impuesto se unen los problemas registrados en los últimos meses. "Ha habido personas a las que no les ha llegado el recibo y otras a las que les han llegado cartas que no les correspondían", afirma. El colectivo también se ha encargado de comprobar si las cantidades que se reclamaban eran o no correctas.

Oliván recalca que la RAPA "no está haciendo campaña a favor de que no se pague". Admite, no obstante, que muchas de las personas que acuden a las charlas preguntan qué ocurre si no se abona el recibo. El secretario general de la UCA subraya que la primera carta remitida a los domicilios "no cuenta" a efectos legales. "La DGA tendrá que enviar otra con acuse de recibo a las 40.000 personas que no han pagado. Los plazos no deben empezar a correr hasta entonces", dice. Esto, según sus palabras, hará que el Instituto Aragonés del Agua (IAA) "no pueda aplicar recargos de inmediato".