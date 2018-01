Rey Gaspar, Majestad de Oriente: "Los niños deben recordar que los mejores regalos son inmateriales"

Si son ustedes magos, ¿por qué recorren más 500 millones de kilómetros a lomos de un camello? ¿Eso no machaca sus riñones y sus reales posaderas?

Las tradiciones hay que respetarlas. Tenga usted en cuenta que, además, tenemos más de dos mil años de práctica. Ya no somos los jovencitos de antes, pero procuramos mantenernos en forma.

Francamente, no les imagino haciendo ‘spinning’ en Galilea...

Pues sí nos ejercitamos y cuidamos nuestra dieta. Solo así podemos darnos los atracones de guirlaches y polvorones que nos dejan los niños después de la cabalgata. Además, Papá Noel no está tan fino y aún es capaz de bajar por las chimeneas.

Y siendo más viejos que la mula Francis, ¿cómo se explica que no tengan ni una sola arruga? Ahora me dirá que recurren al bótox o al ácido hialurónico...

Uhmmm... Algo parecido. Echamos mano de las pócimas mágicas de nuestros druidas y también tenemos espejos y lámparas maravillosas que hacen que la imagen que reflejamos sea muy Dorian Gray.

¿No habrán hecho un pacto con quien no deben?

Quite, quite, quite... Nuestra única ilusión es visitar al Niño recién nacido y repartir regalos por todo el planeta para que los más pequeños sean felices.

Pero a veces también entregan un cargamento de carbón...

Cada año es más escaso y eso significa que los niños se portan mejor. Además, tienen que tener claro que, por más juguetes que reciban hoy, los mejores regalos no son materiales. Tienen que aprender a valorar el cariño de sus familias, las risas con sus amigos, darse cuenta de la suerte que tienen y brindar (con Cola Cao) por la vida.

Tengo entendido que usted es el del incienso. ¿No le gustaría más portar el oro, que no se devalúa?

¿Pero no ha escuchado lo que le acabo de decir? Las cosas materiales no son importantes. El incienso y la mirra tienen mucho valor simbólico.

¡Si eso casi nadie sabe lo que es!

Es una suerte de resina que se obtiene de la corteza de los árboles. Hace muchos años se le atribuían poderes y era muy valorada.

¿Poderes paranormales rollo ‘Cuarto milenio’?

A partir de la mirra se pueden fabricar perfumes, ungüentos y también es el componente de muchas medicinas. Servía para diluir la tinta en los papiros, simboliza la sabiduría.

En estos tiempos de velocidad, diversidad, posverdad... ¿No temen quedarse un poco caducos?

Poco a poco vamos adaptándonos a cada época. Lo intentamos, por ejemplo, con aquellos trajes que nos regaló Carmena y que no acabaron de cuajar. También, con las músicas y los ‘leitmotiv’ de nuestras cabalgatas.

¿Disfrutó ayer de los mundos de Julio Verne?

Me pareció una cabalgata evocadora e inspiradora, pero también es verdad que tuve que saludar a tantos niños que apenas pude prestar atención a todo.

Por primera vez en muchos años sus rostros no recuerdan a los de ciertos munícipes...

Todos cambiamos físicamente y más si tenemos veinte siglos de vida. Allá por donde vamos, siempre nos encuentran muchos parecidos con actores, deportistas y, es verdad, incluso con políticos.

Nos congratula comprobar que Baltasar ha superado sus problemas de pigmentación.

Sí, está mucho mejor. Antaño tenía que llevar guantes negros y a veces cuando llovía lo pasaba realmente mal. Por suerte, las pócimas mágicas y el sentido común se han impuesto, aunque como efecto secundario a veces le sale un poco de acento cubano...