Susto en la calle Canfranc tras detectarse humo en un edificio de 15 plantas

Un amplio dispositivo de bomberos se desplazó este viernes por la noche hasta el bloque número 22-24 de la calle Canfranc (Zaragoza) tras recibir el aviso, por parte de un vecino, de la presencia de humo en el edificio de 15 plantas, en torno a las 21.55.

Hasta el lugar de los hechos acudieron tres dotaciones de bomberos completas, una autoescala, varios agentes de la Policía Local de Zaragoza y una UVI móvil. Tras inspeccionar minuciosamente el edificio para averiguar la causa del humo, los bomberos llegaron a la conclusión de que probablemente se originó en el ascensor, estropeado y en el que encontraron diversas frenadas y rozamientos.

En torno a las 00.00, tras confirmar que no había peligro, los equipos de emergencias comenzaron a replegar el aparatoso dispositivo, habitual cuando se trata de intervenir en edificios tan altos. Según informó el cuerpo de Bomberos de Zaragoza, no hizo falta desalojar a ningún vecino y no se registraron heridos.