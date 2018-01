Sus Majestades pasearán hoy en versión Julio Verne

El emisario real y su séquito decidieron adelantar un día su viaje desde Oriente y llegaron este jueves a Zaragoza para ultimar los detalles de la cabalgata, que tendrá lugar este viernes por la tarde.

Entre los libros ‘De la Tierra a la Luna’, ‘La vuelta al mundo en ochenta días’ y ‘20.000 leguas de viaje submarino’ de Julio Verne –ya que las carrozas de este año están inspiradas en sus viajes literarios– el heraldo real anunció que "el gran acontecimiento estará lleno de luz, de sonido y sobre todo de belleza". En él participarán más de 300 personas de 16 compañías de teatro de calle locales que trasladarán al público al centro de la Tierra, a las profundidades marinas o a la Luna.

"El propósito de la cabalgata es honrar y agasajar con presentes al que es niño, sin distinción de edad", afirmó el emisario. Además, recomendó mirar las carrozas con ojos puros e inocentes para así "experimentar en toda su plenitud" la llegada de los Reyes Magos. Tras supervisar los trabajos de las plataformas que saldrán hoy por las calles de Zaragoza, el mensajero real se mostró muy contento con el resultado y también quiso trasladar el agradecimiento de Sus Majestades de Oriente. Aunque no desveló detalles de las carrozas, concretó que "habrá muchos regalos" pero también "un tren de carbón". Los que lo deseen podrán dar sus cartas a los mensajeros, que las depositarán en los buzones reales No obstante, este personaje no llegó solo, le acompañó un séquito real formado por tres personas provenientes del continente africano, quienes se entretuvieron haciendo malabares y equilibrios.