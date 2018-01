Un servicio caro y obsoleto en solo seis años

El servicio de wifi municipal, el Wizi, se puso en marcha en 2011 con una inversión de 3,5 millones de euros. Solo seis años después, se va a desmantelar con una partida de 25.000 euros del presupuesto de 2018. El Ayuntamiento lanzó este servicio para que los vecinos de la ciudad tuvieran acceso inalámbrico a internet en la calle gracias a 462 antenas repartidas por calles y plazas de la ciudad. Sin embargo, a los seis años el Consistorio ha certificado oficialmente la «obsolescencia» de la infraestructura actual, debido a la generalización del uso de internet en el móvil, principalmente.

El proyecto nunca llegó ni acercarse a sus objetivos. Cuando lo creó, el alcalde Belloch cifró en 10.000 el número de abonados previstos. Sin embargo, no se llegó a pasar de 1.700. La empresa Eurona ganó el concurso para gestionarlo por cuatro años en 2011, con opción a dos prórrogas de dos años. Según los datos que maneja el Ayuntamiento, la compañía obtenía una media de ingresos de 723 euros al mes, cuando ella tenía que hacer frente a, entre otros, unos gastos de 15.000 euros al año en mantenimiento y de 25.000 euros en canon anual.

Así, teniendo en cuenta estas circunstancias, Eurona renunció a la posibilidad de una última prórroga del contrato. Para mantener activo el servicio wifi a los ciudadanos y no interrumpir el proyecto de forma repentina, el Ayuntamiento sacó un contrato menor para que se prestaran unos servicios mínimos de gestión (atención al cliente, monitorización del servicio...). Para colmo, el mantenimiento del sistema es caro, y la disponibilidad de la red «no es aceptable», ya que habitualmente más del 10% de los puntos de conexión no están disponibles por los problemas que crean las ramas de los árboles, el vandalismo, etc. Actualmente, y tras un descenso sostenido, el wifi municipal tiene alrededor de un millar de usuarios.