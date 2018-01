"Ser entrenadora de delfines"

El verbo más repetido durante la Navidad es "pedir". Algunos piden no engordar mucho en estas fechas, otros una cena sin chistes malos, un décimo agraciado… por pedir que no falte y nunca mejor dicho. Todos los anhelos, sueños, amores platónicos y propósitos para el próximo año cuelgan en forma de tarjetas en el árbol de los deseos que preside la plaza del Pilar . Este gran ejemplar tiene capacidad de hasta 15.000 cartulinas que se pueden colocar de forma gratuita.

Entre los mensajes destacan los que desean salud para los seres queridos, aunque algunos son peculiares a este respecto: "Salud para todos y trabajo para mí", demanda uno de ellos. Tampoco faltan los que apuestan por la conciliación y la concordia tan propias de estas fechas: "Que se acaben las guerras y el hambre en el mundo" o "Que los niños sean niños, los animales libres y los hombres hermanos", exclaman los más pacíficos. Hasta los hay en otros idiomas, como el chino -desconocemos cual era el deseo-, pero la caligrafía era muy bonita, eso sí. Otro protagonista de muchas de las peticiones es el amor: "Encontrar al amor de mi vida" o "Durar mucho con Daniel".

Por otro lado, los hay prácticos, que no se andan con rodeos y que quieren que se cumpla su deseo con rapidez como "Comprar el coche y vender el otro" o "Una casa grande y nueva y un perro". Este año, sin embargo, no se han visto muchas tarjetas pidiendo que el Real Zaragoza vuelva a primera división, será que los aficionados blanquillos son conscientes de que ni el árbol ni la Virgen del Pilar pueden hacer milagros después de esta desastrosa primera vuelta del equipo maño.

No obstante, no todos son pensando en uno mismo, los hay que recuerdan a personas que ya no están ("que todo vuelva a ser como antes con la abuela") o que quieren la felicidad de sus allegados: "Que Cris saque plaza en las oposiciones". Los pequeños de la casa también cuelgan sus deseos, les delatan su letra y sus mensajes fantaseadores como "Conocer a Vegeta (personaje de Dragon Ball)" o "Ser entrenadora de delfines". Algunos escriben lo mismo en estas cartulinas y en la carta para los Reyes Magos. Por último, las reflexivas como "Aprender y avanzar" y las que requerirán más tiempo ("Fin del patriarcado"). Ahora, los pocos huecos que quedan libres se encuentran casi en la copa y es necesario colocar los mensajes con una pértiga.

Concurso de fotografía

Ya se ha convertido en una tradición que las familias o grupos de amigos se acerquen al árbol y depositen en él sus ilusiones y se hagan una foto con el ejemplar. Compartir esta imagen en Instagram este año tiene premio, ya que la empresa organizadora de la muestra navideña, Zaragoza Eventos, ha creado un certamen de esta temática. Los concursantes han subido durante el mes de diciembre fotografías a su perfil de Instagram, acompañándolas del hashtag #arboldeseoszgz y el deseo ideado por el participante a modo de comentario. El martes se anunció que la ganadora ha sido Verónica Martín.