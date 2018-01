La abundancia ligada a la fiesta chirría con la vida sana

El soniquete de los premios de la lotería ronronea de fondo. Es el primer día en que la pequeña Irene no tiene que ir al colegio y puede quedarse en la cama leyendo. "¡No hay que madrugar y tengo todas las vacaciones por delante, sin estrenar!".

Así comienza el cuento de Navidad en la memoria de la escritora Irene Vallejo. Lo que ha quedado más grabado en la de Conchita Gimeno es "levantarme y ver una nevada de medio metro, que en Zaragoza no he conocido jamás, claro". Y es que el pueblecito de Aladrén, donde vivió hasta los 10 años, se ubica a 800 metros de altitud.

Para la cena de Nochebuena, la madre de esta investigadora del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea "siempre nos hacía el cardo tradicional, que no nos gustaba mucho, y luego un pescado, que nos encantaba". En su casa siempre han sido "fans de los turrones, que esperábamos como un manjar; mis preferidos eran siempre los que llevaban chocolate, el Jijona, el guirlache casero de mi madre..., el turrón de Alicante no". En aquel tiempo no había mucha más variedad.