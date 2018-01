Juzgan a la madre del hombre que quemó el piso de su expareja

"Él ya no está, pero estamos nosotros", proclamó la madre de Manuel O. L., el detenido por el incendio del piso de su expareja ocurrido en agosto en el barrio de Torrero La paz, a la misma víctima a las puertas del colegio donde van a estudiar sus dos hijos. Estos hechos ocurrieron el pasado 21 de diciembre y la denuncia de la víctima llevó ayer al banquillo a M. C. L. L., de 54 años, su antigua suegra, a un juicio rápido, donde le acusaban por el Ministerio fiscal y la acusación particular, que ejerce el letrado Joaquín Enciso, de un delito de vejación leve en el ámbito familiar y de otro de amenazas leves. Le piden una pena de mantener un alejamiento de 50 metros de la afectada durante seis meses por cada uno de los delitos.

La denunciante, que se encuentra de baja laboral porque está en tratamiento psiquiátrico desde el incendio en agosto, se ratificó este miércoles en la vista oral en la versión del suceso que ocurrió a las 9.30 cuando acababa de dejar a sus dos hijos de 12 y 6 años (el pequeño fue salvado por un agente de la Policía Local en el incendio ocurrido en agosto). La víctima agregó que la acusada, que se mueve en silla de ruedas, se cruzó con ella, estuvo a punto de atropellarla y le obligó a bajarse a la acera. "Me amenazó cuando me dijo: ‘Él ya no está, pero estamos nosotros", manifestó la denunciante, quien sigue en protección policial y médica. Además, tuvo que cambiar de vivienda después del incendio provocado de su piso alquilado en la calle de Francisco Izquierdo Molins. Su expareja fue el presunto autor del incendio y se encuentra en prisión provisional en el centro de Zuera.

La madre del hombre que quemó el piso de su excompañera negó los hechos denunciados y manifestó ayer que esa mañana tenía una cita en el Hospital Miguel Servet a las 9.00 y luego fue a una ferretería del barrio de Torrero- La Paz para comprar. Su abogada de oficio, que pidió su libre absolución, retiró la contradenuncia que presentó contra la víctima del caso de violencia machista a la que le acusaba de haberle hecho "una pedorreta" cuando se cruzaron esa mañana. Insistió en que no había acudido la testigo citada para la vista oral para intentar desmontar la acusación.

"Riesgo altísimo" del detenido