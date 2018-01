El cambio climático merma la colonia de mariposas

"Quitando las endémicas, del Pirineo o los Picos de Europa, de las que deberían volar por aquí solo faltan 5 o 6 especies, y esto viene a indicar que el patrimonio de mariposas es muy rico", detalla Corraleño. Sin embargo, lanza una advertencia: "Es algo que se está perdiendo y va a más". En este sentido, la variación la atribuye al cambio climático y detalla que "desde los años 90 el descenso se ha dado, entre otras, en las especies esteparias ligadas a las gramíneas y en la familia de las ‘lycaenidae’, que hasta hace poco eran comunes y abundantes". Así, asegura que "en las zonas húmedas tienen más posibilidades de adaptarse, pero en las secas la caída es muy grande".

Además, el autor de este trabajo de unas 150 páginas también indica que "hay que tener en cuenta que los insectos son los polinizadores y la base de la cadena biológica y su extinción puede afectar a reptiles y aves". No obstante, no es una situación que se dé únicamente en esta comarca, sino que es un mal generalizado: "En Alemania han registrado que la biomasa de insectos se ha reducido un 80% en los últimos 25 años", indica el entomólogo. "Antes hacías un trayecto de 100 kilómetros y llegabas con el coche lleno de impactos de insectos, ahora, ¿cuántos tenemos?", se plantea. De igual forma, cita la falta de grillos y la ausencia completa de setas como el rebollón o la seta de cardo.

Dentro del libro, Corraleño lanza también un mensaje: "Está comprobado que cuando hay un cambio en su hábitat, se refleja en las mariposas, por lo que no se consigue gran cosa si no se protegen los entornos". En el apartado positivo, el autor detalla como una zona de la comarca, cuya ubicación prefiere no revelar, guarda el 90% de todas las mariposas de la comarca, incluso "algunas muy raras". Dentro de todo el territorio hay dos especies destacadas, la ‘polyommatus nivescens’ y la ‘polyommatus fabressei’.

Esta guía es el segundo libro editado en colaboración por la institución comarcal y el Centro de Estudios Bilbilitanos de una serie que se inició con la guía sobre las orquídeas del territorio realizada por Alberto Portero. Con todo ello, apuntó Corraleño, el objetivo es "que se vea el patrimonio natural de la zona, en la que además de las herencias de iglesias o claustros, también tenemos un importante patrimonio natural, que muy pocos conocen y que hay que cuidarlo". A este trabajo le seguirán otros sobre árboles singulares, reptiles o escarabajos.

En el caso concreto de Corraleño, culminar este estudio fue "un proceso lento", que le exigió "ir al campo solo o acompañado, en lugar de hacer como otras personas que se van con la bici o se toman una cerveza". A lo largo de todos estos años, su ruta se ha extendido por distintos biotopos de la comarca, desde zonas regadas por ríos hasta las zonas más altas y áridas. A su lado, ha tenido la ayuda de colaboradores como Víctor y Patricia Redondo, su hija Paula Corraleño y, de forma muy estrecha, la de Miguel Ángel Gómez.