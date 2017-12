Historias detrás de los números

Batul Birine tiene solo 22 años, pero ha vivido el horror de la guerra de Siria en primera persona. Su casa estaba en Homs, la tercera ciudad más grande del país y cuando estalló el conflicto se marchó con su familia al Líbano donde estaría hasta el verano de 2016. En aquel momento le ofrecieron la posibilidad de viajar a España con su marido y su hijo y no dudó. La joven recuerda Homs como una urbe normal, donde había hospitales y colegios, no existía el miedo: "Todo estaba bien". Sin embargo, ahora no quiere volver, ya no le queda nada allí.

"Mi vida está en Zaragoza. Cuando mi madre y mis hermanos vengan aquí tendré todo", afirma con unos ojos llorosos. Ella logró viajar a España, pero su madre y sus hermanos no tuvieron la misma suerte y se quedaron en el Líbano. "La situación en ese país tampoco está bien, si no tienes todos los papeles te mandan de nuevo a Siria. No es seguro", lamenta Birine, quien desea que no le ocurra a su familia, ya que su padre murió en el conflicto de Siria, otra razón por la que no quiere que sus hijos crezcan allí.

Ha pasado más de un año desde que esta familia siria llegó a Zaragoza (a Aragón ha acogido a 471 refugiados en tres años) y en este tiempo ya son uno mas. La pequeña Huda nació unos meses después y tiene nacionalidad española, lo que alegra a Batul. En cuanto al niño mayor, de 3 años, ha empezado el colegio y "habla muy bien español", apunta su madre orgullosa. Hasta el momento, ni su marido ni ella han podido trabajar pero espera que lo hagan pronto. "Mi esposo era mecánico en Siria y yo no trabajaba, pero ahora sí que quiero, donde sea, no me importa", explica Birine. Gracias al programa de atención de Refugiados de Cruz Roja han comenzado una vida nueva a 3.300 kilómetros del que era su hogar. En estos momentos viven de alquiler en un piso –que paga la organización– y están en la llamada segunda fase, la de la integración, en la que buscan trabajo y mejoran su español.

"Y me lancé"