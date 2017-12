Una nueva avería en los autobuses urbanos para cerrar el año

Este incidente se suma a los que ha venido presentando el servicio en la última semana que arrancaba el día 22 con una veintena de vehículos averiados.

Según denunciaron los sindicatos los vehículos no pudieron prestar servicio en la ciudad por distintas averías, según apuntó el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT) de la empresa Avanza Zaragoza. Esta circunstancia se produjo a las 8.00 , mientras que a las 11.00 eran doce los conductores que seguían en la sala de espera, por lo que denunciaron "las lamentables condiciones" en que se encontraba el taller de las cocheras de la empresa.

El pasado miércoles fueron nueve autobuses los que tuvieron que quedarse en cocheras, a los que se suman otros dos este jueves.

Desde Avanza Zaragoza no quieren entrar en una "guerra de cifras", pero desmienten que fueran tantos autobuses los que se quedaron sin salir el pasado martes. "La incidencia en el servicio fue mínima, apenas hubo quejas en las redes sociales. Es normal que alguno falle porque tenemos la flota que tenemos, pero que hubiera conductores en cocheras no quiere decir que no salieran los autobuses", explicaron.