Torrero consolida su mercado de artesanos

Los productos artesanos son un reclamo a la hora de hacer regalos por Navidad, algo que viene demostrando desde hace más de 30 años la Feria de Artesanía Aragonesa celebrada en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Por eso, en Torrero apuestan por organizar una muestra a pequeña escala en esta época del año que permita a los vecinos enseñar sus productos y a los asistentes comprar objetos originales que no se encuentran en las tiendas convencionales.

En total, son cinco los artesanos que se han animado a participar en esta edición. En los puestos instalados en el local vecinal se pueden encontrar juguetes de madera variados, bisutería, ganchillo, cerámica, carteras o monederos hechos con cuero y objetos de decoración tallados también en madera. Juancho Sancho, uno de los promotores de la iniciativa, explica que todo surgió cuando “varias personas del barrio que nos habíamos dedicado a la artesanía y otras que siguen desarrollando esta disciplina decidimos organizar el encuentro para dar visibilidad a nuestros diseños”.

En su caso, su especialidad es la madera, aunque reconoce que “es muy complicado vivir de la artesanía”. Los juguetes los ha estado fabricando durante años y asegura que son de los objetos que cosechan más éxito en las ferias “porque llaman mucho la atención”, pero apunta que tienen que conquistar a los padres, “que son los que los compran, porque hoy en día los gustos de los niños han evolucionado mucho y prefieren lo tecnológico a lo artesanal”.

Para esta edición Sancho ha dedicado incorporar esculturas de decoración que espera que tengan buena acogida por parte de los asistentes, aunque insiste en que él no es tallador y por eso “son de carácter minimalista”. Entre los productos que más gustaron el año pasado destacan los de cuero, pero los promotores de la iniciativa lamentan que “la afluencia de público no fue masiva porque la calle de Granada está un poco a desmano del barrio, no es el paseo de la Independencia ni la avenida de América, por eso los beneficios que sacamos en el mercado no fueron demasiados”.

Los participantes no disponen de establecimientos físicos de venta y solo algunos cuentan con un pequeño taller, así que esta feria artesana se trata de “una oportunidad única para adquirir este tipo de productos”, señala Sancho. Parte del dinero recaudado con las ventas irá destinado a la asociación vecinal Venecia-Montes de Torrero, ya que como apuntan los artesanos “llevamos alrededor de 46 años instalados en este local, que no es municipal, y tenemos que hacer frente a muchos gastos, por lo que todo lo que podamos aportar bienvenido será”.

La iniciativa tiene entre sus objetivos dinamizar el local de la asociación en fechas navideñas, ya que desde sus inicios se ha configurado como un espacio abierto a todo el barrio para organizar actividades. Hace un año se impulsó el programa ‘Arte en Torrero’, que consistía en que los artistas que lo desearan mostraran sus creaciones en el espacio vecinal. En el ciclo cabían desde pinturas hasta fotografías, pasando por esculturas, cerámica o dibujos, y ha permitido revitalizar el lugar de encuentro del barrio dándole más peso a la cultura.

Los artesanos confían en que con el paso de los años haya más vecinos que se quieran sumar a participar en el mercado. El local es de pequeñas dimensiones, por eso “plantearíamos un sistema de rotación para tener todos cabida o propondríamos hacer una feria al aire libre en otra época del año”, apuntan los organizadores. Para Sancho, la clave del éxito está en poner en marcha iniciativas “que hagan barrio” y ser capaces de mantenerlas en el tiempo aunque tarden en calar en la población, “igual que sucedió con la Fiesta del Sol de Torrero; hace 15 años apenas venía gente y ahora no hay vecino que se la quiera perder”.