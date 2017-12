Que la fiesta no pare

Ayer era el día de los Santos Inocentes y las instituciones aragonesas no quisieron perder la oportunidad de lanzar algunas noticias inverosímiles. El gobierno de Zaragoza envío una larga nota de prensa en la que anunciaba una medida que podía ser "algo controvertida", advertía en el correo electrónico. Se aseguraba que estaban estudiando crear cien plazas de aparcamiento en la plaza del Pilar, frente al Consistorio, para acabar con "el agravio comparativo que supone que los diputados puedan aparcar en la Aljafería". La nota incluía declaraciones de varios concejales y del propio alcalde Santisteve, que decía que "ha sido una decisión dolorosa, pero ante el clamor de la oposición no podíamos hacer otra cosa". Además, argumentaba que "mientras los coches estén aparcados no generan contaminación" y que "supone un empuje al sector del automovilismo y se va haciendo cantera para la Baja Aragón". También la DPZ lanzó ayer un ‘scoop’ de dudosa veracidad y en sus redes sociales anunciando que el príncipe Harry y su prometida Meghan Markle habían solicitado contraer matrimonio en la iglesia de Veruela. Explicaba que la actriz se enamoró de España en un viaje que hizo cuando era estudiante allá por 1998 y que el Moncayo les parecía el enclave perfecto para su enlace la próxima primavera. ¡Ah!, y también en el Pirineo abundó ayer el famoseo, pues en el Twitter del Hotel Ciria contaban que los Obama habían subido a Cerler a esquiar y se habían alojado en dos de sus ‘suites’. Por motivos de seguridad, la noticia no había trascendido antes.