Santisteve rectifica a Rivarés y se abre a firmar un convenio con el Real Zaragoza “para el deporte base”

Santisteve ha dicho que esta propuesta socialista es “sorpresiva” y “excesiva”, ya que supone aportar “más dinero que todos los clubes de élite juntos”. “Es una desmesura”, ha apuntado Santisteve. Sin embargo, ha añadido que los acuerdos que supongan impulsar el deporte base le parecen “bien”. Eso sí, ha añadido que lo que no van a hacer es “impulsar proyectos deportivos fallidos”.

“Estamos de acuerdo en llegar a convenios y pactos, pero aquí el PSOE se ha salido un poco con esta exigencia desmedida, porque no es proporcional a los medios de la ciudad”, ha dicho Santisteve. El alcalde no ha aclarado en qué términos o por qué cantidades estaría dispuesto a financiar el deporte base del Real Zaragoza, pero se ha abierto a negociarlo.

Tampoco ha querido entrar a valorar las palabras de Rivarés, en las que el responsable de Economía sugirió que “igual rentaba más” darle la subvención al Huesca, en vez de al Real Zaragoza: “Es un comentario del que no voy a decir nada, porque hay que entenderlo en la clave que hay que entenderlo”, ha dicho Santisteve.

El alcalde ha señalado que el gobierno sigue negociando con PSOE y CHA para tratar de cerrar un acuerdo presupuestario antes del 8 de enero, cuando se votan las cuentas en comisión. Ha resaltado que ha habido enmiendas socialistas “sorpresivas” y “desconcertantes”, como la citada del Real Zaragoza o la eliminación de fondos para el proyecto cultural en los depósitos de Pignatelli.

“Está habiendo reuniones, y tenemos documentadas todas las solicitudes de citas con CHA y PSOE a las que se acude y a las que no se acude”, ha dejado caer Santisteve, quien ha añadido que “dos no se reúnen si uno no quiere”.