Rivarés rechaza conceder una ayuda económica al Real Zaragoza y sugiere dársela al Huesca

Estas declaraciones volvieron a tensar la negociación presupuestaria y rápidamente fueron rechazadas por el grupo socialista. El PSOE expresó su desconcierto con la posición de ZEC, dado que esta propuesta fue apoyada por los comunes en el debate sobre el estado de la ciudad.

Es más, los socialistas informaron de que acordaron con Rivarés que esa enmienda se vinculara a partidas del Área de Economía y Cultura, porque de este modo dependería de él y se facilitaría su aprobación. Por eso, la propuesta, que supone 800.000 euros, detrae 400.000 euros de los costes financieros y otros 400.000 del patronato de Turismo.

Según Rivarés, los únicos "flecos" que tiene la negociación ahora son con el PSOE. El principal "escollo" es la ayuda al Real Zaragoza. Recordó que todos los convenios del área de Deportes suman 600.000 euros. Por eso, se opuso a la concesión de estos fondos "a una empresa privada, mal gestionada, y que ha presentado un beneficio de un millón y medio de euros con unos resultados deportivos tan lamentables", sin mencionar la reducción de la deuda de 106 a 83 millones de euros, así como la propia salvación del club hace tres años.

No solo rechazó la concesión de los 800.000 euros por la vía de la delegación de Deportes, sino por la de Turismo, que depende de su área. "Si fueran de deporte no tiene sentido y si fueran de turismo menos, porque para eso igual rentaba más hacerlo con el Huesca, igual tenía hasta más proyección", afirmó Rivarés.

El edil dio además un aviso al PSOE. "No nos parecería leal ni elegante que se intentara un acuerdo del PSOE con ZEC y con CHA y después todo aquello que no hubieran conseguido colocar lo ganaran con el PP", afirmó. Es decir, rechazó la opción de que los socialistas sacarán adelante la enmienda del Zaragoza con el PP y la incorporaran al presupuesto de 2018 en contra del criterio del gobierno de ZEC "Ha de ser a tres y acuerdo global", avisó.

"Es concejal de Zaragoza"

El PSOE señaló que las palabras de Rivarés "son una salida de pata". "No entendería nadie que se ayudara al Huesca porque está mejor clasificado. Es concejal de Zaragoza", declaró el socialista Javier Trívez. Achacó las palabras de Rivarés a "los problemas internos" de ZEC. En este sentido, el sector del PCE del gobierno, liderado por el edil Alberto Cubero y en el que se inscribe el responsable de Deportes, Pablo Híjar, hizo público hace unos días su rechazo a la enmienda.

"Al que se le ocurrió que la enmienda estuviera en Turismo y no en Deportes fue a Rivarés. Si a él no le han dejado, él sabrá. Lo ofreció él, me dijo que así lo gestionaba él y lo vinculaba a la promoción de la ciudad", añadió Trívez. Recordó que el Zaragoza es el único club de élite que no tiene apoyo económico municipal y recordó que el Tecnyconta recibe 360.000 euros. "Lo que ha dicho Rivarés es inaceptable. Si lo dijera el Gobierno regional lo entendería. Pero que el Ayuntamiento de Zaragoza hable de apoyar al Huesca es de risa", declaró.

Afirmó que estas declaraciones "no ayudan nada" para llegar a un acuerdo. No quiso dar por seguro su apoyo a las cuentas, que vinculó a la aceptación de sus enmiendas y a la presentación de un calendario que fije su ejecución. "¿Por qué no voy a votar en contra del presupuesto si no aceptan nuestras enmiendas?", preguntó

Carmelo Asensio, de CHA, expresó su disponibilidad "a ayudar" al Zaragoza. "Igual la ayuda tiene que ser menor. Pero no me parece mal si no recibe ninguna financiación. Hay otros que sí", afirmó. El portavoz del PP, Jorge Azcón, dirigió una pregunta en Twitter a Rivarés: "Sin entrar en la moción del PSOE, ¿Fernando Rivares y Zaragoza en Común defienden subvencionar al Huesca con los impuestos de todos los zaragozanos?".