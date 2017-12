El PSOE sería el más votado en el Ayuntamiento, según una encuesta de satisfacción

El PSOE sería la fuerza más votada en el Ayuntamiento de Zaragoza, con un 11,7 por ciento de los votos; seguido por Ciudadanos (Cs) que lograría el 11 por ciento; el PP que llegaría al 9 por ciento; Zaragoza en Común (ZEC) que captaría el 8,5 por ciento del voto; mientras que CHA sería el partido elegido por el 2,7 por ciento de los zaragozanos. Así se desprende de una encuesta de satisfacción de los servicios municipales que ha sido realizada por Disminuidos Físicos de Aragón (DFA).

A las fuerzas políticas mencionadas anteriormente les seguiría el Partido Aragonés, con un 0,6 por ciento de votos, según se desprende de un barómetro municipal encargado por el Ayuntamiento de Zaragoza.

El mayor porcentaje, el 42,2, se sitúa entre los votantes que no saben o no contestan que votarían si ahora se convocaran elecciones municipales; un 8,5 por ciento no votaría; un 3,5 por ciento votaría en blanco; un 1,3 por ciento votaría a otros partidos y un 1 por ciento emitiría un voto nulo.