Alaska, devota de Santa Rita

La cantante Alaska, musa de la Movida madrileña, sorprendió esta semana a sus seguidores de Instagram con una sorprendente confesión: profesa gran devoción a la imagen de Santa Rita de la catedral de La Seo de Zaragoza y desde el año 1981 suele acudir a visitar la imagen con frecuencia. Olvido Gara, nombre real de la artista, hizo esta confidencia a sus seguidores más por indignación que por generosidad. Según dijo, de un tiempo a esta parte ya no se puede acceder a la capilla de la santa desde el interior de la catedral y no hay manera de entrar desde la sacristía "porque no abren". "¡Ay, Patrona de los Imposibles, qué difícil ponen la devoción!", remató Alaska el texto, al que por supuesto acompañaba una imagen de Santa Rita.