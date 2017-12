Las dudas llevan a la juez a archivar el atropello mortal de un ciclista en el paseo de Mª Agustín

Ni el atestado policial, ni las declaraciones de los testigos ni el visionado de las grabaciones han permitido concluir que la conductora implicada en el atropello mortal del ciclista Luis D. L., el pasado 14 de agosto en la esquina de la calle de La Aljafería con el paseo de María Agustín, cometiera un delito de homicidio por imprudencia. Así lo entiende la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza, que ha decretado el archivo del caso, cerrando así la vía penal a los familiares del fallecido, de 52 años.

Sin embargo, en su auto de sobreseimiento provisional la magistrada reconoce que en esta investigación se han planteado algunas dudas. Sobre todo, porque la Policía Local de Zaragoza no logró aclarar de forma categórica si la conductora, Olga U. C., de 27 años, se saltó o no un semáforo. De ahí que la acusación particular haya decidido recurrir el auto de archivo para exigir que sigan practicándose diligencias.

Para la defensa, la decisión de la instructora de sobreseer la causa penal y encauzarla por la vía civil está sobradamente justificada. Según esta parte, del análisis de las pruebas no se desprende la comisión de ninguna infracción penal por parte de la encausada. "La prueba de que el ciclista pasó su semáforo en rojo es clara, contundente y determinante, mientras que la pretendida infracción de su semáforo por parte de la conductora del vehículo es solo especulativa e infundada", afirma la defensa a la hora de impugnar el recurso contra el auto de archivo tramitado por la familia del ciclista.