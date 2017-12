"Vamos a estar 14 días sin tratamiento de radioterapia"

Joaquín Muñiz, de 64 años, lleva en tratamiento en la unidad de Radioterapia del Hospital Miguel Servet de Zaragoza desde el pasado 29 de noviembre. Padece un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado el 1 de mayo, y tras recibir quimioterapia, se somete en la actualidad a este tratamiento de forma diaria para destruir las células tumorales.

El lunes, informa a este periódico su mujer, sufrió una avería uno de los aceleradores del Hospital y en los días siguientes, por más que esta ha llamado al centro, no les dan una fecha próxima ni tampoco una solución.

"El último día que fuimos no le aplicaron el tratamiento a mi marido y me dijeron que llamarían y no han llamado. He estado llamando repetidamente al hospital y me dicen que como muy pronto llegará la pieza a mediados de la semana que viene. Llevamos 11 días de retraso (porque para el puente también se lo suspendieron) y vamos a estar 14 sin tratamiento de radioterapia. La situación nos está generando personalmente una ansiedad tremenda. Son muchos días y no sabemos qué repercusión va a tener en la resolución de la enfermedad", confiesa Pilar Sola, de 57 años, quien este mismo viernes presentó una queja en el Servicio de Atención al Paciente (ahora llamado Atención al Usuario), aconsejada por el propio personal hospitalario y otros pacientes afectados. "Nos dicen que somos demasiados buenos, porque hasta ahora no nos quejamos... Pero es que son circunstancias tan delicadas que tampoco estamos para sacar pancartas o manifestarnos", señala.