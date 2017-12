Arden dos contenedores a plena luz del día y causan daños en un edificio y un vehículo

Dos contenedores situados en la calle de Antonio Cánovas, en el centro de la capital aragonesa, han ardido a primera hora de la tarde de este sábado por causas que se están investigando. Los bomberos han recibido el aviso pasadas las 15.30 y han estado trabajando en la zona alrededor de 30 minutos. Tras sofocar las llamas se han visto obligados a refrescar la fachada más cercana al foco del fuego, así como un vehículo que estaba aparcado muy cerca del mismo. Según han explicado fuentes del cuerpo municipal, las ventanas del primer piso del número 7, una inmobiliaria cercana y el coche han sufrido daños de distinta consideración debido a las altas temperaturas alcanzadas en el lugar.

Los bomberos no han podido determinar el origen del fuego y no han dado ninguna pista sobre el mismo. Simplemente se han limitado a explicar que este incendio no tiene por qué ser un acto vandálico: por la hora en la que se ha declarado podría tratarse de unas cenizas mal apagadas que han sido depositadas en la basura y se han reavivado.

Sea como fuere, en las últimas semanas se han registrado numerosos incendios en estos elementos del mobiliario y este tema preocupa mucho, tanto a la ciudadanía como al Ayuntamiento de Zaragoza. De hecho, esta semana la cuestión se coló en la agenda política sin que, de momento, se haya encontrado un punto común entre los grupos para solucionar el problema.

El viernes, dos más en San José