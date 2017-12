ZEC insiste en que el PP “alienta” la ultraderecha y Azcón responde que Santisteve “da pena”

El objeto de la discusión ha sido una moción del PP en la que se pedía un protocolo de actuación para responder ante los delitos de odio, tras el asesinato de Víctor Laínez. Ha sido aprobada por unanimidad, pero esta circunstancia no ha restado tensión al debate. Azcón ha asegurado que, pese a las críticas del alcalde, su objetivo es que el Ayuntamiento tenga en estos casos la misma respuesta que se da a la violencia machista.

El PSOE ha cuestionado la actitud de algunos concejales de ZEC en los últimos días, que han cargado contra la memoria de la víctima y han difundido los argumentos del presunto asesino. Su portavoz, Carlos Pérez Anadón, ha dicho que su partido “no disculpa crímenes”, pero que tampoco capitaliza a las víctimas”. Sara Fernández, de Ciudadanos, también ha sido dura con los ediles de ZEC, mientras que Carmelo Asensio, de CHA, ha rechazado cualquier justificación de un crimen , así como que se culpabilice a determinados colectivos, como el movimiento okupa.

El portavoz de ZEC, Pablo Muñoz, ha condenado el asesinato y ha admitido “errores” por parte de su formación política y por su parte, pero también ha cargado contra el PP por “alentar” a la ultraderecha y “generar situaciones complicadas”. Ha acusado a Azcón de “mentir” en varias ocasiones y le ha exigido que se disculpe por “caldear” el ambiente. También ha lamentado “el hostigamiento” del PP a determinados colectivos,

Azcón se ha negado a responder lo que ha calificado de “insultos” de Santisteve y Muñoz. “No voy a ponerme a su altura”. Ha agradecido al resto de partidos su apoyo y ha asegurado no ser responsable de la posición de algunos concejales de ZEC respecto al asesinato de Laínez. “Señor Santisteve, su gobierno se descompone, se desangra. En muchas ocasiones, me ha producido vergüenza ajena. Pero tras la rueda de prensa de ayer, me ha dado pena”, ha afirmado.