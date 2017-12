Piden cinco años de cárcel por agresión sexual para un joven reincidente y con un leve retraso

El fiscal pide para él cinco años de cárcel como presunto autor de un delito de agresión sexual con violencia e intimidación con una atenuante por el «ligero retraso mental» que sufre el acusado. Este extremo quedó constado por las psicólogas forenses Cristina Andreu y María Victoria Mínguez, que examinaron la capacidad y estado de Francisco Manuel tras los hechos acaecidos el año pasado, en la vista oral celebrada este jueves.

El informe elaborado por ambas profesionales refiere que el acusado padece un retraso mental ligero, una discapacidad del 50% y un déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Pese a este cuadro clínico, tanto Andreu como Mínguez aseguraron ante el tribunal que Cruz Martínez "comprende la ilicitud de los hechos que comete" y que en el momento de la presunta agresión era "plenamente consciente" de la ventaja que suponía atacar en el ascensor. "Sabía que ahí no había escapatoria", afirmó tajante Andreu. El estudio forense también deja constancia de que el encausado deriva la responsabilidad ("ya pagará la multa mi madre", dijo Francisco Manuel durante una entrevista con las psicólogas) y que tiene cierta sensación de impunidad. En esta misma línea se movió el fiscal a la hora de hacer su petición, ya que aseguró que existe "alto riesgo" de que el acusado vuelva a repetir su conducta ilícita.

Madre e hija le reconocen

Francisco Manuel Cruz no quiso declarar este jueves porque, según aseguró, "no se acuerda" de los hechos. Quienes sí declararon fueron la denunciante y su madre. La joven, que hoy tiene 16 años, recordó que cuando sucedieron los hechos eran más o menos las 23.00. Según contó, esa noche llamó al portero automático de su casa y su madre abrió la puerta. Detrás de ella accedió al portal el acusado, que marcó en el ascensor la séptima planta aunque cuando ella se iba a bajar en la cuarta, él la agarró del brazo, tiró de ella hacia dentro del habitáculo y le tocó el pecho izquierdo. La madre había salido al rellano a esperar a su hija y explicó que llegó a escuchar el forcejo entre ambos antes de que se abrieran las puertas. "No pude ver cómo le tocaba pero sí cómo tiraba de ella hacia dentro. Empecé a gritar '¡fuego, fuego!' para que salieran mis vecinos", relató la mujer, que salió corriendo detrás del presunto autor de la agresión cuando este huyó por las escaleras. Madre e hija reconocieron sin fisuras a Francisco Manuel Cruz como el autor de los hechos.

La defensa del joven, ejercida por Susana Abarca, pidió al tribunal que no se le aplicara el tipo agravado como pedía el ministerio público, si no una eximente incompleta por el cuadro clínico que presenta su cliente. Esto supondría rebajar la condena unos "dos o tres años de cárcel", según la letrada, y la posibilidad de que su representado pudiera cumplir la pena en un centro de tratamiento especializado en el trastorno que padece. Abarca explicó que los tribunales que le juzgaron en mayo y junio de este año por hechos similares le aplicaron ya esta eximente. La primera condena contra Francisco Manuel Cruz data de 2015, también por tocamientos libidinosos a una menor. Desde hace varios meses está ingresado en un centro especializado de la capital aragonesa.