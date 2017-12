La fiscal pide 40 años de cárcel para un hombre que exigió fotos y vídeos sexuales a 17 menores

El zaragozano Iván José M. H., de 28 años, reconoció este miércoles en la Audiencia de Zaragoza que entre 2011 y 2013 creó dos perfiles falsos con nombres de mujer con el único fin de contactar con menores de edad y obtener de ellos fotografías y vídeos de contenido sexual. El joven, que declaró asistido por un intérprete de lengua de signos ya que es sordomudo, explicó que elegía a los niños "siguiendo líneas de ‘me gusta’" en redes sociales como Tuenti y Messenger, una circunstancia que explica que algunas de las víctimas sean familia (hay cuatro hermanos) y amigos.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para Iván José más de 40 años de cárcel puesto que considera que cometió varios delitos entre los que figuran captación y difusión pornográfica, abusos a menores y amenazas. Las investigaciones llevadas a cabo por la Policía consiguieron localizar a 17 chicos que tenían entre 9 y 17 años en el momento de los hechos y que residen en diferentes provincias. De hecho, este miércoles desde la Audiencia se contactó por videoconferencia con chavales de Alicante, Málaga, Toledo y Madrid. Todos ellos relataron ante el tribunal que una chica llamada Daniela o Karen les pedía amistad y, tras entablar conversación, les solicitaba fotos de sus partes íntimas y vídeos de masturbaciones a cambio de enviarles ella otras fotos explícitas.

Varios menores accedieron al intercambio y comentaron que decidieron cortar la relación cuando las peticiones del encausado fueron a más. En ese momento, Iván José les dijo que si hacían esto difundiría las imágenes que les habían enviado. "Cuando fui detenido en 2013 no sabía que no se podían realizar estos intercambios con menores, pero ya lo aprendí y no lo he vuelto a hacer", afirmó el acusado. Lo cierto es que el tribunal también está juzgando unos hechos ocurridos a finales de 2015, cuando uno de los menores con los que había compartido imágenes fue a casa de Iván José, hasta cuatro veces según declaró, para ducharse delante del acusado y dejarse hacer tocamientos. Sobre este episodio, tanto el encausado como la víctima hicieron referencia a una suerte de acuerdo previo a los hechos a cambio de un juego y 100 euros para ropa.