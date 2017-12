Híjar condena “cualquier expresión de violencia” y pide “cautela”

El concejal de ZEC Pablo Híjar ha condenado este miércoles “cualquier tipo de violencia en las calles de Zaragoza”, en referencia al crímen de Víctor Laínez. El responsable de Deportes ha pedido “cautela” y “prudencia” a la espera de que se produzcan “las comunicaciones oficiales por parte de la policía” y “las declaraciones ante el juez” del presunto asesino.

Híjar no ha querido entrar a valorar si el gobierno de ZEC va a convocar o no actos de repulsa por el asesinato como ha pedido el PP por no ser miembro de la junta de portavoces, que es donde se toman este tipo de decisiones. “Hemos rechazado cualquier expresión de violencia, y más si un vecino pierde la vida”, ha apuntado.

También ha afirmado que la responsable de la Policía Local, la concejala Elena Giner, “se va a poner en contacto con la Delegación del Gobierno” para conocer los detalles de este crimen”, ya que hasta ahora solo tienen información “a través de los medios de comunicación”.