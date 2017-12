Cinco años y medio de cárcel, 81.320 € y el Mercedes por 30 gramos de coca

Los 30 gramos de cocaína que le intervino la Policía –7 en el zapato, otros 8 en el maletero y 15 más en casa– podrían salirle muy caros a Juan Manuel C. H., un presunto traficante para el que la Fiscalía pidió ayer cinco años y medio de prisión. El acusado negó ante el tribunal dedicarse al trapicheo de drogas y aseguró que la "pequeña" cantidad que le intervinieron era para autoconsumo. Pero no convenció su discurso al ministerio público, que además de la pena de cárcel exigió a los magistrados de la Audiencia Provincial el decomiso del vehículo Mercedes C220 que conducía habitualmente el encausado, así como de los 81.320 euros en metálico que se hallaron en su vivienda.

"Con todos los respetos, apenas 30 gramos de cocaína no pueden justificar nunca el decomiso de los ahorros de toda una vida. El dinero que había en el domicilio de este hombre lo había ganado trabajando y ganando torneos de póker. Y si no lo había metido en el banco es porque no se fiaba. Pero eso no es un delito", alegó ayer el abogado defensor, José Antonio Visús. "Hagan números –apuntó-. A 60 euros la papelina, harían falta 1.400 actos de tráfico para conseguir 81.320 euros. Y en este juicio no se ha probado ni uno solo".

Por pequeña que pueda parecer la cantidad de 30 gramos, el fiscal entiende que resulta desproporcionada para un autoconsumo. Recordó además durante su informe que en la vivienda del encausado se hallaron todo tipo de útiles para el corte y distribución de la droga: 574 gramos de ácido bórico, cuatro balanzas de precisión, dos rollos de alambre recubiertos de PVC de los utilizados para cerrar las bolsitas monodosis...

Dos pistolas en perfecto estado