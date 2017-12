Ayuda entre vecinos: "Yo te ayudo en las tareas, tú me enseñas lo que sabes"

Alicia Domingo tiene 27 años y es madrileña. Hace dos veranos se trasladó a vivir a Zaragoza por motivos de trabajo y ahora se siente una vecina más del barrio de Torrero. El edificio en el que reside carece de ascensor, las escaleras “no son demasiado cómodas”, precisa la ingeniera, y su comunidad está compuesta fundamentalmente por personas mayores. Desde que llegó entró en contacto con Carmela, que vive en el piso de enfrente y ya supera la barrera de los 70 años. Sus dolencias de espalda le impiden caminar sin muletas, por lo que Domingo le ayuda en todo lo que puede. “Al menos tres veces a la semana le propongo si quiere salir a dar un paseo o procuro hacerle la compra para que no tenga que cargar con el peso”, cuenta la joven.

Estas acciones que la madrileña realiza de manera altruista ahora se enmarcan dentro del proyecto social ‘Entrevecin@s’, promovido por la asociación vecinal Venecia-Montes de Torrero en colaboración con la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y el Ayuntamiento de la capital aragonesa. Está basado en la constatación de una necesidad que los vecinos han observado en el distrito de Torrero, concretamente en la zona de Venecia, entre la avenida de América y la calle de Cuarte y entre en Canal y la calle de Biescas, pero ha nacido con el objetivo de “ser extendido por todos los barrios de Zaragoza que compartan nuestra filosofía”, explica el presidente de la asociación vecinal, Joaquín Salvador.

La existencia de edificios antiguos con problemas de accesibilidad (sin ascensores, con escaleras de reducido tamaño…), calles con obstáculos (baldosas levantadas, asfalto deteriorado…) y comercios alejados dificultan que las personas mayores del barrio o con problemas de movilidad se desplacen con tranquilidad por las calles y transporten su compra hasta casa. De este modo, la finalidad del proyecto es establecer una red de voluntarios que quieran colaborar para prestar su tiempo y sus manos en ayudar a estas personas.

Salvador cuenta que desde la asociación vecinal lanzaron la propuesta antes de verano, cuando empezaron a sondear el barrio para detectar las dificultades y comprobar si tanto ciudadanos como comerciantes estarían dispuestos a participar. La campaña lleva dos semanas en funcionamiento y actualmente hay una quincena de establecimientos (por el momento todos del sector de la alimentación) implicados. “Cada día visitamos nuevos comercios y viviendas para dejar carteles del proyecto y explicar en qué consiste”, apunta el representante vecinal, algo que está surtiendo efecto ya que varios ciudadanos han solicitado ayuda y los voluntarios están empezando a contactar con la federación de barrios a través del correo electrónico habilitado (entrevecinas@fabz.org) y del teléfono 657 74 93 23.

La intención es que se sumen a la red establecimientos de todo tipo, algo que Salvador cree que será posible porque “nos estamos llevando la grata sorpresa de que los primeros que quieren ser voluntarios son los comerciantes”. Muchos tienen un contacto diario con las personas mayores del barrio, las conocen y al finalizar sus jornadas aprovechan para llevarles la compra a sus casas. De este modo, la iniciativa es para la asociación vecinal “una buena forma de potenciar los comercios de proximidad de Torrero y favorecer su presencia en el tejido de nuestro distrito”.

La población que actualmente habita en la zona es principalmente mayor, aunque Salvador apunta que “cada vez hay más jóvenes que se desplazan a vivir aquí”, por eso, el proyecto quiere “hacer comunidad” entre todas las generaciones y que se puedan nutrir entre ellas. Domingo dice que lo ha conseguido con Carmela, porque “mientras yo le ayudo con algunas tareas del día a día o le hago compañía, ella también me la hace a mí y me enseña muchas cosas que por mi edad se me escapan”.

Aunque ‘Entrevecin@s’ se ha creado con el lema ‘Tu compra en casa’, aspira a cubrir otros campos de necesidad más allá del comercial. Salvador precisa que la iniciativa de crear una plataforma de barrios vecinos surgió en Paris en 2009, pero que “en Madrid también está empezando a cuajar”. Bajo el nombre de ‘Grandes vecinos’, el programa tiene la misión de prevenir la soledad que sufren muchas personas mayores y recuperar la solidaridad vecinal y el barrio como espacio de convivencia.