Javier Anadón dimite como presidente del comité de empresa del autobús urbano

José Manuel Montañés, del sindicato Sattra, le sucede en el cargo gracias al voto de sus cinco vocales, los tres de CC. OO. y el de OSTA. El CUT, que con siete representantes es el sindicato mayoritario, votó en contra, mientras que los siete que suman CSIF y UGT se abstuvieron.

Anadón abandona así la representación de los trabajadores, donde ha protagonizado enconados conflictos tanto con el Ayuntamiento como con la concesionaria del bus, entre otros, la mayor huelga de la historia de la ciudad: 123 días de paros parciales, que hicieron descender drásticamente el índice de viajeros.

El paro de las fiestas del Pilar

El motivo de este cambio ha sido la negociación entre el comité y la empresa por la aplicación de los nuevos cuadros de descanso, firmados el pasado 3 de octubre, en el marco de la negociación entre las partes con el fin de evitar los paros convocados para el Pilar.

Estos turnos deberían aplicarse desde el próximo 1 de enero, por lo que algunos sindicatos pidieron ratificarlos mediante referéndum. Sin embargo, Anadón señaló ayer que «el Real Decreto establece que cualquier acuerdo que se alcance en la negociación de una huelga pasa a formar parte del convenio». A su juicio, «la empresa no quiere cumplir su parte y utiliza a algunos sindicatos para someter a referéndum un acuerdo que ya es parte del convenio». Una postura, en cambio, que no fue apoyada por el resto de sindicatos que componen el comité, lo que le llevó a presentar la dimisión. «Seguiremos ejerciendo nuestra labor como sindicato mayoritario, pero creemos que la ley no se puede saltar, y actuaremos en consecuencia», advirtió.

Alfredo Montañés, secretario general de Sattra, defendió la consulta a la plantilla, «algo que siempre se ha planteado» a los trabajadores. Hoy se celebrará el referéndum en las instalaciones de Avanza y «el resultado se trasladará el día 13 a la empresa. Si es favorable se aplicará el 1 de enero, y si no, seguiremos negociando», explicó.