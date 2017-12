Marta Gracia: "El cine es una de las señas de identidad de La Almunia"

Lo llevo muy bien y entiendo que mis vecinos también, porque a estas alturas creo que nadie se plantea si hay diferencias entre géneros.

¿Por qué decidió presentarse?

Tras su mandato como alcalde, Pascual Garcés perdió las elecciones y para la siguiente legislatura era el candidato natural. Sin embargo, me comentó que no quería continuar y me planteó que fuera yo quien recogiera el testigo. Tuve un periodo de reflexión interna, pero también dentro de la agrupación socialista.

Gobierna con CHA, ¿qué tal funciona el engranaje?

De los concejales de CHA, como socios de gobierno, solo tengo buenas palabras. Personal y políticamente es una convivencia muy sencilla porque formamos un equipo muy equilibrado. Sin discrepancias ideológicas ni de proyecto, porque la idea de pueblo es común.

¿Qué esperan del mercado agroecológico?

Es un proyecto que ponemos en marcha y que vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla, qué interés real despierta en los productores. Creemos que es una iniciativa muy interesante porque no se ha dado en los pueblos de alrededor. Forma parte de un proyecto más amplio para revitalizar el comercio y la agricultura de proximidad y para dar más vida al casco antiguo.

Por fin se ha iniciado la regulación del monte de La Cuesta.

Para mí es el tema estrella de la legislatura y es, desde luego, un desafío. Se trata de un monte público con una situación jurídica muy complicada porque la ordenanza que lo regula es de los años 50 y solo se revisó en 1980 para modificar un precio.

¿Cuáles serán las ventajas?

Si conseguimos que esa zona se ponga en cultivo, saldrá beneficiado el Ayuntamiento, pero sobre todo la agricultura del pueblo, que al fin y al cabo es una de nuestras principales fuentes de riqueza: sobre el empleo (aunque buena parte sea temporal), pero también la agroindustria y servicios. Poner en marcha cerca de 200 hectáreas de monte podría ser el equivalente a traer una gran empresa.

¿Por qué ha sido tan difícil llevarlo a cabo?

Conseguimos hacer un censo de la titularidad y qué se cultivaba, que parece sencillo pero llevábamos 40 años sin saber qué teníamos en el monte. Una vez que redactamos la ordenanza de usos, el siguiente paso ha sido compartir el borrador con los interesados.

¿Qué es lo más urgente que tienen que asumir en La Almunia?

Una de las grandes deficiencias era la falta de infraestructuras culturales. Además estaban dispersas y mal planificadas. Ya hemos conseguido poner en marcha en El Fuerte un Museo del Juego y el Deporte Tradicional. Ahora el gran reto y desafío es la rehabilitación del cine Salón Blanco, que ya es municipal. Esperamos iniciar los trabajos el año que viene y será una inversión de 600.000 a 700.000 euros.

¿Apuestan por la cultura?

Supondrá un equipamiento cultural que el pueblo necesita como el comer, porque la cultura es importante como tal, pero también como fuente de generación de riqueza, de empleo y de actividad económica.

¿Qué papel juega el mundo del cine en la localidad?

Entendemos que somos tierra de cine: tenemos un festival asentado desde hace 23 años, una cultura cinematográfica sana, manteniendo el cine abierto casi contra viento y marea… No solo tiene una riqueza cultural en sí sino que también es una seña de identidad y diferenciadora para construir una imagen. Para nosotros ha sido una razón para que alguien en Aragón cuando piense en La Almunia, piense en cine, en cultura y en educación.

¿Les afecta el problema de la despoblación?

Rompemos esa tendencia. El desarrollo de La Almunia ha sido muy equilibrado, atendiendo a una sostenibilidad medioambiental, económica y social. Tenemos una gran infraestructura educativa, cultural y deportiva, y se ha trabajado durante muchos años la convivencia social. Por lo que ese equilibrio y esa cohesión son razones para que sigamos creciendo y no hayamos tenido esos problemas de envejecimiento y despoblación que están asolando otras zonas.

¿Cómo observan el avance de las obras de Mularroya?

Con interés. Desde el punto de vista estratégico es fundamental y La Almunia no solo no se va a oponer a Mularroya sino que siempre lo va a apoyar con todas sus fuerzas. De su agua dependerá el desarrollo de la agricultura, pero también nuestro propio consumo. Ahora nos abastecemos de agua de pozo.

¿Cómo puede influir la llegada de Bon Àrea?

Estará a 20 kilómetros de nosotros y es evidente que, en muchos sentidos, nos va a afectar muy positivamente, porque repercutirá en el empleo y en un crecimiento en cuanto a población. Pero también habrá que trabajar para que ese crecimiento sea sostenido y no haya ninguna disfunción.