Desirée Orus: "Los bienes ya tendrían que estar en Aragón desde hace años"

"Es una reivindicación legítima de todos los aragoneses y los bienes tendrían que estar ya aquí desde hace años". Es la opinión de Desirée Orús, presidenta de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte (AACA)". Otra cosa, dice, es que el momento político no sea el más oportuno dada la situación que vive Cataluña por la aplicación del artículo 144. "Los sentimientos de los catalanes tienen el mismo valor que los de los aragoneses que llevan años reclamando algo que es suyo. La Justicia nos ha dado la razón ya muchas veces y es hora de que se cumplan las sentencias", asegura.

El Gobierno de Cataluña, recuerda esta experta en Arte, debería haber dado hace tiempo al Gobierno de Aragón la posibilidad de retracto de los bienes de Sijena que vendió la Orden de Belén. "Nunca lo hizo y el Ejecutivo empezó a litigar. Uno tras otro, los tribunales han dicho que teníamos la razón, así que no quedaba otra". No obstante, Orús señala la inoportunidad de unas fechas, poco antes de que se celebren las elecciones en Cataluña, donde los sentimientos de la comunidad están a flor de piel. "Hay una politización que repercute negativamente en la vuelta de los bienes". Pero no ha sido Aragón, indica, quien ha puesto los tiempos ni es el responsable de lo que está sucediendo en la comunidad vecina.

Por otra parte, la presidenta de la AACA, ha querido poner de relieve la importancia de que los bienes de Sijena estén expuestos en el lugar original. "El Gobierno de Aragón se ha encargado de que el nuevo espacio tenga todas las garantías museísticas para que estén perfectamente. Además, la lectura y el discurso histórico de las piezas es mucho mejor si puede verse en el lugar original, en su contexto".