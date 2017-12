Comienza el juicio contra el hombre que acuchilló a su exmujer y a un amigo de esta

Las acusaciones, incluidas las particulares, ejercidas por los letrados Javier Notivoli y Antonio Jorge Torrús, mantienen que Inocencio Lázaro tenía un plan preconcebido para acabar con la vida de Ana Isabel A. G., con la que había estado 19 años casado y tenía dos hijos en común, con quienes residía en la casa de la Fuente de la Junquera. En el momento de los hechos, en junio de 2015, los hijos, que entonces tenían 14 y 18 años, no se encontraban en la vivienda.

La pareja estaba en trámites de divorcio y un mes antes del intento de asesinato el agresor se había marchado de la casa familiar para instalarse en un piso en el centro de Zaragoza. Pero como todavía conservaba el mando a distancia del garaje del chalé, el se presentó a las cuatro de la madrugada allí y atacó a su ex y al amigo de esta, Alfonso J. M., con un cuchillo.

Previamente y gracias a la información proporcionada por el portero de la urbanización, Inocencio Lázaro se enteró del momento en que Anabel A. y Alfonso J. habían entrado en la casa y apagado la luz. Además, en las horas previas, cuando la víctima y su amigo cenaban en un bar cercano, ella no dejó de recibir llamadas y mensajes del procesado, a los que no respondió para evitar discusiones. Su insistencia y el miedo que le tenía, llevaron a Alfonso J. C. a ofrecerse para acompañarla a casa y pasar la noche allí. Esto no fue obstáculo para que, sobre las 4.05, Inocencio Lázaro, defendido por el abogado Enrique Trebolle, entrara en la casa, cogiera un cuchillo de 23 centímetros de hoja y se dirigiera a la habitación. Aprovechando que estaban dormidos y a oscuras, se sentó a horcajadas sobre su exmujer y la cosió a cuchilladas. Alfonso J. se despertó y también lo hirió varias veces. Luego salió de la casa, se sentó en las escaleras y cuando llegó la Policía dijo: "Qué queréis que haga si me encuentro a la mujer con otro en la cama". Las lesiones fueron muy graves y Anabel A. no falleció gracias a la rápida asistencia médica.