"No hay cosa más bonita que ver la cara de la gente cuando le toca un premio"

Es una historia muy bien contada porque Amenábar es un gran director. Admito que es un poco sensiblero, pero en Navidad siempre tienes que recurrir a un relato tierno, de reencuentros, de gente que comparte cosas...

¿No siente añoranza del calvo aquel y su fábrica de sueños?

En aquella campaña dieron en el clavo. El calvo estuvo durante cuatro o cinco años y creó una costumbre, como si fuera una imagen de marca. Ambientar sus anuncios con la música de ‘Doctor Zhivago’ también fue un acierto.

Se habla mucho de Sort y de doña Manolita, pero Aragón no pasa desapercibido para el Gordo...

No, no. Tenemos el caso de Grañén y Huesca, donde tocó de forma consecutiva en 2011 y 2012.

¡Pero no tienen prensa!

Quizá a los administradores les falte ser un poco arriesgados a la hora de venderse. En Sort, por ejemplo, supieron explotar muy bien su filón y se subieron a un tren ‘online’ que los demás aún no habían descubierto. Allí tocó en 2003, 2004 y 2007, pero ahora lleva una década sin ‘rascar bola’ y su fama continúa.

No recomienda el viaje...

En muchas de nuestras administraciones, si te fijas, hay carteles que pone "este número también lo tiene Doña Manolita" con lo que te evitas el desplazamiento. Los décimos, salvo casos muy puntuales, están muy repartidos.

¿Hay brotes verdes en el bombo?

La percepción es que vamos un poco mejor. El año pasado el crecimiento de ventas en Zaragoza fue del 1,12% y este año más o menos volveremos a estar ahí.

En Aragón gastamos más que en el resto de España.

Aquí ha tocado el Gordo en 18 ocasiones pero muy pocas veces en números completos. Han caído partes pero sin venta íntegra.

¿Somos una tierra con suerte?

Estamos en la media. En Zaragoza somos un 2% de la población nacional y venimos a tener ese mismo porcentaje de fortuna.

¿Cuáles son los números más locos que le han hecho buscar?

El número del año es el 155, que se agotó el mismo día que se aplicó ese artículo de la Constitución. Además, la terminación en 5 a la gente le encanta. También el 13 se reserva y se agota enseguida, y el año pasado el Gordo cayó en 13.

Hay quienes vinculan la suerte a las tragedias...

Este año en clave nacional no ha habido riadas, terremotos o grandes catástrofes. Quizá por eso se busca un número más político.

¿Cómo vive usted el día 22 sabiendo que quizá tenga que salir raudo y veloz para ir a alguna administración agraciada?

Ese día lo empiezas desayunando fuerte y muy pendiente de la televisión y los ordenadores. La jornada puede convertirse en un maratón porque tenemos que llevar los carteles allá donde caiga, aunque sea un quinto. El año pasado tocó dos veces en Calatayud y, cuando estábamos de regreso, tuvimos que dar la vuelta. En 2016 visitamos 12 ó 14 puntos de venta.

Menuda paliza...

No, no. ¡Cuanta más leña, mejor! Si toca, al año siguiente se vende el doble. Además, no hay cosa más bonita que ver la cara de la gente cuando le llega un premio.

¿Qué haría si le tocara la lotería?

En 1980, aunque no fue el Gordo, ¡gané 500.000 pesetas de entonces! Fue cinco días antes de mi boda, de modo que la celebración fue un poco mejor y el viaje de novios un poco más ambicioso.

¿Qué recomienda ante una lluvia torrencial de millones?

Que cada cual sea consciente de sus necesidades y mantenga la cabeza fría. Que no gaste sin pensar sino que considere que, ahora, goza de un colchón muy hermoso...

Y si no suena la flauta, consuélenos con eso de que el Niño da más premios...

Es otro sistema. Comparativamente da más premios aunque tenga menos repercusión mediática.