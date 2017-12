Los comerciantes confían en que la campaña de Navidad aumente su facturación en torno al 6%

Las pequeñas tiendas confían en que Papá Noel y los Reyes Magos sean especialmente generosos este año y auguran un incremento de ventas próximo al 8%. Sin embargo, en las grandes superficies son un poco más escépticos, cifran el aumento en torno al 4% y apuntan que el otoño está siendo flojo y que solo el ‘Black Friday’ salvó las cuentas del mes pasado. El hecho de que aún no hiciera apenas frío lastró al importantísimo sector textil y, además, "la tensión política" (la crisis catalana) también hizo que las familias recuperaran el llamado ‘ahorro del miedo’ y, en consecuencia, gastaran con más miramiento.

De hecho, según la Confederación Española de Comercio, las ventas en octubre cayeron un 1,2% y rompieron con cinco meses consecutivos de crecimiento. Por su parte, la asociación de grandes superficies Anged (que incluye a El Corte Inglés, Fnac, Apple y Carrefour, entre otros) tampoco echa las campanas al vuelo y apunta a un crecimiento de facturación del 3% pero "en el conjunto del año".

El pequeño comercio es más optimista –acaso– porque tras la Nochebuena ya anticipa un periodo especial de rebajas, consciente de que continúan "los ecos de la crisis y la gente compra en periodos de oportunidad". En la Federación de Empresarios de Comercio de Zaragoza (Ecos) explican que estas fechas el pequeño comercio fideliza mejor al cliente gracias a su "atención personalizada y a una experiencia más positiva de compra".

Gasto en regalos

No obstante, y aunque solo fuera para "mirar y tantear el terreno", el pistoletazo de salida oficial a la campaña navideña fue este sábado de lo más sonoro, si no en ventas, sí en afluencia. "Pero, ¿de dónde sale tanta gente? ¿Cómo es que no se han ido de puente?", comentaban este sábado dos señoras en una atestada calle de San Ignacio de Loyola. La misma estampa se daba en la muestra navideña de la plaza del Pilar y en algunos de los centros comerciales del extrarradio que, por cierto, volverán a abrir sus puertas este domingo. Este es el primer domingo de diciembre que no descansan, porque los próximos días 17, 24 y 31 también levantarán la persiana y albergarán buzones reales y tronos para los emisarios. Ojo, que incluso el 7 de enero estarán abiertos en el estreno oficial de las rebajas de invierno que servirá, acaso, para cambiar tallas y colores de regalos porque –ya se sabe– Melchor y compañía sufren cierto daltonismo.

La previsión indica que los españoles gastarán 833 euros de media durante esta Navidad, si bien esta cifra incluye lo que se destina comidas especiales (161 euros), escapadas (113), loterías (66) y ocio (79). Así, una de las mayores partidas es la que se reserva para regalos, que roza los 250 euros. Con estos datos, y según un estudio hecho por Securitas, un 14% de las familias tienen que recurrir a préstamos y créditos para las celebraciones navideñas.