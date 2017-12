El cierzo y los contenedores de Arcosur siguen sin ser buenos amigos

Arcosur, por su carácter limítrofe y elevado respecto al centro de la ciudad, está especialmente expuesto a las inclemencias meteorológicas. El volcado de los depósitos de basura ocasiona numerosas incidencias que son denunciadas a diario por los vecinos, como la falta de salubridad debido a los desperdicios que se vierten en la calzada o las molestias que genera el ruido continuo de los golpes de las tapas o el impacto de los contenedores contra el suelo. Carolina Peña y Joaquín Sanz, vecinos de Arcosur, añaden la que tal vez es la más importante: “la peligrosidad que supone el choque tanto de los cubos como de los residuos en vehículos y viandantes”.

La asociación vecinal Arqueros lleva años insistiendo en que “este asunto es un hándicap para tener una seguridad vial correcta”, apunta el presidente, Raúl Chueca. Muchos de los cubos están ubicados cerca de las paradas de autobús, donde los usuarios tienen que hacer frente a largos tiempos de espera. La mayoría carece de marquesinas, lo que aumenta las posibilidades de que los contenedores impacten contra ellos. Chueca incide en los accidentes que pueden ocasionar, fundamentalmente a motos y bicicletas, ya que “si viene una volada de aire lo más fácil es que les lleve al suelo”.

El fin de los ‘contenedores voladores’ parece cada vez más próximo, porque el Ayuntamiento de Zaragoza ha instalado en Arcosur unos depósitos aerodinámicos que, según los vecinos, “están dando unos resultados óptimos”. Actualmente hay varias unidades en algunas de las arterias principales del barrio, como la avenida del Patio de los Naranjos, la calle del Bosque de la Trapa, el paseo de los Arqueros o la avenida del Canal de Izas, pero el presidente de la asociación lamenta que “en alguna de estas ubicaciones encontramos que el contenedor se sigue moviendo cuando está vacío y sopla mucho aire”.

Desde Arqueros proponen como solución para los casos más extremos “aumentar el contrapeso que tiene la base”, e insisten en que “dadas las características de nuestro barrio, al menos los contenedores aerodinámicos tendrían que estar instalados en todos los puntos de recogida de Arcosur”. Además, explican que aunque con los nuevos modelos parece que se está alcanzando una solución para los depósitos de materia orgánica, papel y plástico, “los contenedores de vidrio nos siguen causando problemas”. Cuando se vacían, “siempre se vuelcan y se desprenden por la calle los restos de cristal”, asegura Chueca, con el peligro que ello supone, principalmente para los niños.

El representante vecinal señala que aunque saben que el conflicto no es exclusivo de Arcosur, “si se mueve un contenedor por aire en una zona donde hay más personas viviendo los servicios públicos suelen reponerlo enseguida o cualquier viandante que pase por la calle lo vuelve poner en su sitio, pero aquí no tenemos tanto movimiento y la zona está más abandonada”. Algunos habitantes de Arcosur dicen sentirse “ciudadanos de segunda” porque los contenedores “han llegado a estar varios días tirados sin que se haya puesto una solución, y eso en otros barrios no pasa”.

El PP llevó la semana pasada una moción al salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza en la que pedía que en el plazo de un mes se realice un estudio para analizar cuántos ‘contenedores voladores’ hay en la ciudad y qué medidas se pueden tomar para evitar las “situaciones de riesgo” que se están dando en zonas como Arcosur. La iniciativa fue respaldada por todos los grupos políticos y algunos portavoces municipales como Leticia Crespo, de CHA, ya han manifestado en más de una ocasión que la solución debería pasar por “diseñar un plan para ir soterrando de forma progresiva” aquellos contenedores ubicados en las zonas más perjudicadas por el efecto del viento.