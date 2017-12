Atascos en la Z-40 en el primer gran fin de semana de compras

El jueves ya se vio un pequeño aperitivo de lo que iba a ser el puente, con atascos puntuales que complicaron la circulación en el entorno del centro comercial Puerto Venecia. Tras el descanso del viernes –cuando las tiendas no abrieron–, ayer las retenciones volvieron con fuerza , y lo hicieron desde primera hora de la mañana hasta el final de la jornada. Además de en el interior del recinto, los problemas se centraron en dos puntos: los accesos desde el Cuarto Cinturón y la avenida de la Policía Local, que conecta con el tercero.

A las 10.00 ya se empezaron a registrar los primeros atascos en la Z-40. Los coches comenzaron a acumularse en las incorporaciones desde este vial a la rotonda de acceso a Puerto Venecia en ambos sentidos de circulación, especialmente en sentido Huesca. En esta dirección, la retención llegó a ser de más de dos kilómetros, lo que hizo que los coches que querían entrar en el centro comercial ocuparan, parados, el carril derecho del cinturón, con el peligro que eso entraña –por este vial se puede circular a 120 kilómetros por hora–.

Por la tarde volvieron los atascos, tanto a la Z-40 como, sobre todo a última hora de la tarde, a la avenida de la Policía Local, que es la que conecta el centro comercial con el Tercer Cinturón. Esta calle, además, sirve de vial de entrada y salida al barrio de Parque Venecia, cuyos vecinos sufren en temporadas como estas los problemas de las retenciones casi todos los fines de semana.

El pasado verano Puerto Venecia inauguró un nuevo acceso junto a la Z-40 de 1,6 kilómetros de longitud, para paliar los atascos. Este ramal, que costó 1,5 millones de euros y que fue financiados por los promotores del centro, permite a quienes utilizan el Cuarto Cinturón acceder al parque de medianas de Puerto Venecia (la zona de Ikea) sin pasar por la glorieta que hasta ahora centralizaba todo el tráfico.

Este acceso, que podría reducir hasta un 30% del tráfico que hasta ahora absorbía la glorieta central, no tiene salida a la Z-40, por lo que para volver es obligatorio pasar por el Tercer Cinturón. Así, agiliza la circulación en el centro comercial, pero no en Parque Venecia. "Aquí no se ha notado nada que se ha construido", apuntaba ayer José Antonio Andrés, de la asociación de vecinos del barrio. Los problemas podrían volver hoy, el primero de los cinco domingos consecutivos de apertura.