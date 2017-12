Los dueños de perros tendrán que registrar el ADN de sus animales a lo largo de 2018

Los vecinos de Zaragoza que tengan perro deberán registrar el ADN del animal el año que viene. Esta será una de las consecuencias de la reforma de la ordenanza de Protección Animal, que el Ayuntamiento va a retomar tras varios meses de parón en su tramitación. Cuando el nuevo texto normativo entre en vigor (se espera que sea para febrero o marzo), los propietarios de los canes tendrán un año de plazo para registrar el código genético de sus mascotas. Podrán hacerlo en su veterinario y deberán asumir el coste, que será de entre 10 y 15 euros.

El ADN de los animales quedará guardado en el Riaca (Registro de Animales de Compañía de Aragón). Con la medida, se pretende tener un mayor control de la población canina y, sobre todo, poder perseguir a los responsables del abandono o maltrato de animales. En estos casos, los dueños de los perros en ocasiones arrancan a sus mascotas el chip identificativo. Con el código genético, en cambio, siempre será posible saber quién es el propietario. Además, también se podrá conocer el origen de las camadas que son abandonadas cuando una perra da a luz a un número elevado de cachorros.

Otra posible utilidad del código genético es poder identificar a los dueños de los perros que no recogen los excrementos de sus perros. En este caso, deberían ser los agentes de la Policía Local quienes recogieran las heces. Estas se analizarían (las pruebas tienen un coste estimado de 15 euros) y, con los resultados, se podría cursar la sanción, que está fijada en 80 euros. No obstante, las reticencias que generó esta medida entre los agentes cuando se anunció la ha dejado en el aire. Cuando la ordenanza esté aprobada, el gobierno de ZEC negociará con los grupos y los colectivos afectados para ver si finalmente aplica una medida que, no obstante, confía en que tenga un efecto disuasorio. Es decir, que los dueños recojan los excrementos sin que sea necesario que los agentes actúen de forma generalizada.