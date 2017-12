Ejea recuerda su primera corporación democrática en el Día de la Constitución

"Joven, mujer y sin experiencia. Así era yo en 1979, cuando entré a formar parte del Ayuntamiento de Ejea como concejala" , comentó María Pilar Compaired. "Lo viví con mucha ilusión, sobre todo porque fue un tiempo especial donde se abrieron las instituciones a todo el mundo", añadió orgullosa. Ella formó parte de la primera corporación democrática de Ejea de los Caballeros tras la dictadura y también fue la primera mujer concejala. Aunque no sintió "rechazo por ser mujer", la realidad es que estaba sola con los otros 16 compañeros, todos hombres, que conformaban el Consistorio en ese momento.

Ser parte activa en la política municipal era jugar un papel importantísimo en uno de los momentos clave de la transición en España. Compaired fue concejala por el PSOE tras la proclamación de la Constitución: "Comenzaba un tiempo nuevo. Ilusión en las calles y gente con otra forma de hacer política, con ideas justas", apuntó la concejala. "Todos, de una forma u otra arrimamos el hombro lo mejor que supimos, cada uno desde nuestras agrupaciones y situación personal", resaltó en el homenaje celebrado ayer en la capital cincovillesa a la Constitución Española.

Primeras visitas al Consistorio

Una reflexión que comparte el que fuera primer alcalde de la democracia en Ejea, Mariano Berges. Él encabezó la candidatura Popular Independiente -CPI- y vio –en sus primeros años de primer edil– cómo más de un vecino "entraba por primera vez en su ayuntamiento". Una época plagada de acontecimientos, marcada sobre todo por "la gente anónima que recuperaba las administraciones tras muchos años de expulsión ilegítima e inmoral. Personas hasta entonces perseguidas o mal vistas", indicó. Berges, que volvió a Ejea tras años estudiando fuera del municipio, se encontró a su vuelta "una ciudad muy habladora pero poco comunicativa, sobre todo de política".

No obstante, en las primeras elecciones democráticas municipales que se celebraron en la capital de las Cinco Villas "la gente de Ejea, en su aparente pasividad contemplativa, se reveló contra 40 años de silencio y humillación", señaló Berges. "Lo hizo en silencio, con rabia contenida, y votando masivamente a la izquierda. El resultado: 11 de los 17 concejales eran de la izquierda", apuntó. El primer alcalde vivió de primera mano aquellos momentos de transición, de recuperación de libertades y derechos perdidos, recobrados con los primeros pasos de la Constitución Española de 1978.

"Supe qué era la democracia"

El hilo central del acto celebrado este miércoles en Ejea fue el 40 aniversario de los primeros comicios democráticos tras la época franquista. En él, no faltó Fernando Pérez, concejal en ese momento por Unión de Centro Democrática (UCD). "Yo estaba trabajando en Mainsa, tenía 32 años, y UCD me pidió que me sumase a su candidatura para las elecciones", explicó Pérez. "Entonces entendí qué era la democracia", señaló en su intervención. Así se reflejó en las sesiones plenarias, siempre ante la atenta mirada de los vecinos, que veían recuperadas sus instituciones. "Los ejeanos venían a los plenos, casi hacían cola por entrar", remarcó.

La conmemoración del Día de la Constitución en Ejea estuvo encabezada por el presidente del Gobierno de Aragón y también vecino, Javier Lambán. Durante su turno de palabra reafirmó su lealtad a la Carta Magna, aunque considera necesaria una reforma donde se "blinden las competencias del Estado y las comunidades autónomas". Junto a él, la alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, que defendió su papel "aunque siendo consciente de las revisiones a las que debe someterse para responder a los diferentes desafíos a los que se enfrenta". El acto estuvo amenizado por dos artistas locales, Sara Jiménez y Alberto Martínez, que interpretaron temas como ‘Libertad’.