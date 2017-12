Aprobadas 26 de 30 propuestas de resolución, 16 de ellas por unanimidad

De las dieciséis iniciativas aprobadas por unanimidad, cinco fueron presentadas por el Grupo Socialista, cuatro por Ciudadanos, tres por ZeC, otras tres por CHA y una por el Grupo Popular.

El PSOE, por tanto, ha logrado sacar adelante unánimemente su plan para invertir 3 millones de euros anuales para renovar la red de abastecimiento de agua, que cada promoción de vivienda pública desarrolle al menos un 50 por ciento de ellas en régimen de cesión de derecho de superficie, un plan de inversión para las zonas verdes, que se implemente una red de cargadores eléctricos de acceso público y que el Gobierno de la ciudad firme un convenio con el Real Zaragoza para fomentar el fútbol base.

De Ciudadanos, ha salido por unanimidad un programa de promoción del turismo de compras en el pequeño comercio, medidas para reducir urgentemente el número de reconocimientos extrajudiciales de deuda, la elaboración de un plan de empleo y que el Gobierno presente en menos de seis meses un informe con inversiones para adecuar los pabellones socioculturales.

ZeC ha conseguido aprobar por unanimidad el pacto por el Ebro, que Zaragoza se adhiera al programa de Unicef de ciudades amigas de la infancia y la creación de un plan estratégico de inmigración e interculturalidad.

CHA, por su parte, ha sacado adelante por unanimidad sus propuestas para solventar la situación de los trabajadores en los centros de tiempo libre Birabolas y Gamusinos, la puesta en marcha de la recogida selectiva de materia orgánica en los barrios rurales y la creación del Observatorio de la Ciencia Ciudadana, la Innovación y la Inteligencia Colectiva.

El Grupo Popular, sin embargo, solo ha logrado el apoyo unánime del Pleno para su iniciativa para implantar un ecosistema que facilite la innovación social con el objetivo de que Zaragoza sea en 2024 la ciudad española que más invierta en innovación tecnológica.

Por mayoría, ha sacado adelante su propuesta de crear una comisión de estudio sobre los nuevos modelos de movilidad compartida -con la abstención de Ciudadanos-, un plan director de economía circular y su exigencia del pago de las nóminas de los trabajadores de los centros de tiempo libre Birabolas y Gamusinas, estas dos últimas con el rechazo de ZeC.

No obstante, los tres grupos de la izquierda han tumbado su iniciativa para avanzar en un modelo fiscal que haga de Zaragoza una ciudad más atractiva para invertir y su propuesta de modificación del calendario de renovación de la flota de autobuses.

Los votos de la izquierda también han sido suficientes para aprobar el plan de mercados defendido por ZeC y el plan para educar en democracia, mientras que el otro gran anuncio del alcalde Santisteve en su discurso, el fondo de inversión de barrios, no ha salido adelante al unir el PSOE sus votos con PP y Ciudadanos por considerar que no tenía sentido traerlo ahora, dado que no se contemplan partidas presupuestarias hasta 2019.

Con respecto al Grupo Socialista, la única iniciativa que ha salido apoyada por mayoría y no por unanimidad ha sido la que insta al Gobierno a incorporar 80 autobuses híbridos y dos eléctricos en 2018, que ha recibido la negativa del PP y la abstención de Ciudadanos, que ha mantenido la misma posición en todas las cuestiones de movilidad, ya que creen que deberían recogerse dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

Ciudadanos, al igual que los populares, ha visto rechazada su propuesta de paquete de incentivos fiscales para el mantenimiento y creación de empleo, para la que ZeC, PSOE y CHA les han emplazado al debate sobre las ordenanzas fiscales.

Con la abstención de ZeC, sí que ha salido adelante su propuesta de que el equipo de gobierno presente en un plazo de seis meses un plan estratégico de deporte en colaboración con el Gobierno de Aragón.

Por último, ninguna de las seis iniciativas de CHA ha caído derrotada, pero sí que tres de ellas han contado con el voto negativo del PP y la abstención o rechazo de Ciudadanos.

Estas son las relativas al impulso del Aratren, otra similar a la de ZeC para impulsar un programa de educación en democracia activa en el marco de la vida municipal y la que pide la creación de un espacio joven autogestionado.

Antes de las votaciones, el portavoz de ZeC, Pablo Muñoz, se ha congratulado de que las cuestiones estructurales relativas a "visiones de futuro" han sido compartidas por la izquierda y ha considerado que hoy el Pleno ha vuelto a ser "lo que debería haber sido".

Por su parte, el portavoz popular, Jorge Azcón, ha llamado la atención sobre el tono y las formas de este martes del PSOE, que han sido "radicalmente distintas" a las de ayer y que ha relacionado con el agradecimiento de ayer del alcalde al presidente autonómico, Javier Lambán.