El alcalde Santisteve se somete hoy a examen en el debate sobre el estado de la ciudad

Según explicaron fuentes de ZEC, la intervención de Santisteve se centrará en el análisis de la gestión de la ciudad, con las políticas medioambientales y de movilidad como referencia. También se referirá a las medidas sociales y hará hincapié en que Zaragoza ha sido considerada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España como la segunda gran ciudad con mayor inversión social por habitante.

Otra de las partes relevantes de su intervención será la referida a los acuerdos políticos alcanzados con otras instituciones y partidos políticos, con el objetivo de rebatir las críticas de falta de diálogo y pacto que recibe desde la oposición. Los presupuestos impulsados con PSOE y CHA o la ley de capitalidad, aprobada la pasada semana en las Cortes, serán algunos de los aspectos que citará Santisteve, según explicaron fuentes del gobierno.

El regidor también hará un análisis de la situación política y expondrá "la filosofía de las ciudades del bien común", ideada para luchar contra la desafección de los ciudadanos a la política, dicen fuentes del gobierno. El alcalde tenderá la mano al resto de fuerzas políticas para vencer su tendencia al aislamiento político. Suscitará interés cómo se dirija al PSOE, su socio más importante y con el que hay una tensión creciente que se explicitó la pasada semana en una dura rueda de prensa del portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón.

Tras el discurso del alcalde se suspenderá la sesión y, por la tarde, llegará el turno de los grupos municipales. A las 16.30 se reanudará la sesión con la intervención del líder de la oposición, el portavoz del PP, Jorge Azcón. Le seguirán Carlos Pérez Anadón; la líder de Ciudadanos, Sara Fernández, y el responsable de CHA, Carmelo Asensio. Por último, al representar a la formación que apoya al gobierno, se dirigirá al pleno el concejal de ZEC Pablo Muñoz.

Críticas de la oposición

Según fuentes consultadas, la oposición será dura en sus discursos y hará hincapié en los incumplimientos de ZEC. No solo se referirá a que no se han conseguido la mayor parte de los objetivos del programa electoral del gobierno, sino que se detallará explícitamente los proyectos anunciados en el debate sobre el estado de la ciudad del año pasado y que no han visto la luz.

Incidirá además en los problemas de gestión de ZEC y los conflictos políticos que han suscitado. Aunque podría responder de forma individual, está previsto que el alcalde conteste de forma conjunta a todos ellos. Habrá réplica de los portavoces y dúplica de Santisteve, con las que se cerrará la sesión de hoy.

El debate sobre el estado de la ciudad se retomará mañana a las 11.00 con la presentación y votación de las propuestas de resolución, en las que se pondrá a prueba la capacidad del gobierno para llegar a acuerdos con el resto de grupos. Cada formación política podrá presentar un máximo de seis iniciativas. Tanto la sesión de hoy como la de mañana se podrán seguir a través de la web municipal www.zaragoza.es.